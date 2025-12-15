Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Cerita Korban Kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Dompet dan Ponsel Ikut Terbakar

Kebakaran melanda los buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025) pagi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Cerita Korban Kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Dompet dan Ponsel Ikut Terbakar
WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti
KEBAKARAN DI PASAR - Kebakaran melanda los pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025) pagi. Peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan warga setelah terdengar dua kali ledakan dari area los yang didominasi material mudah terbakar. 

Ringkasan Berita:
  • Kebakaran melahap 350 los buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.
  • Salah satu pedagang buah asal Cianjur, Jawa Barat, Ikin (40), menceritakan detik-detik kebakaran tersebut.
  • Ponsel, dompet berisi uang hasil jualan, dan kartu identitas milik Ikin ikut terbakar.

TRIBUNNEWS.COM - Kebakaran melanda los buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin (15/12/2025) pagi. 

Salah satu pedagang buah asal Cianjur, Jawa Barat, Ikin (40), menceritakan detik-detik kebakaran tersebut.

Ia mengaku tak sempat menyelamatkan barang apa pun saat si jago merah melahap kios pepayanya.

Pada Senin pagi tadi, Ikin baru saja bersiap menurunkan buah-buahan segar yang rencananya akan ia jual.

Pepaya yang masih basah oleh embun pagi belum sempat tersusun rapi di lapak. 

Tiba-tiba Ikin melihat api mulai membesar dari salah satu kios di dekatnya.

Tanpa berpikir panjang, ia mengambil galon air yang ada di lapaknya dan melemparkannya ke arah api.

"Di dekat saya cuma ada galon, saya langsung lempar saja, tapi api sudah besar," kata Ikin saat ditemui WartaKotalive.com.

Sayangnya, usaha itu tak berhasil untuk mencegah api membesar dan menjalar ke lapak pedagang lain.

Para pedagang pun berlarian dan menyelamatkan diri dengan membawa barang seadanya.

Ikin tak sempat kembali ke kiosanya di mana dalam waktu hitungan menit, api menghanguskan pepaya dagangannya, rak kayu, hingga barang-barang pribadi yang ia simpan.

Baca juga: Kebakaran Gedung Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Pemilik Gedung

Selain itu, ponsel, dompet berisi uang hasil jualan, dan kartu identitas miliknya juga ikut terbakar.

Ketika api mulai bisa dikendalikan, Ikin hanya bisa duduk lemas di sekitar puing kiosnya.

Ia memandang sisa-sisa dagangannya yang hangus dalam sekejap.

Bagi Ikin, kebakaran ini bukan sekadar kehilangan barang dagangan.

Halaman 1/2
12
Tags:
kebakaran
Pasar Induk Kramat Jati
Jakarta Timur
Kombes Alfian Nurrizal
