Cerita Korban Kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Dompet dan Ponsel Ikut Terbakar

Ringkasan Berita: Kebakaran melahap 350 los buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Salah satu pedagang buah asal Cianjur, Jawa Barat, Ikin (40), menceritakan detik-detik kebakaran tersebut.

Ponsel, dompet berisi uang hasil jualan, dan kartu identitas milik Ikin ikut terbakar.

TRIBUNNEWS.COM - Kebakaran melanda los buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin (15/12/2025) pagi.

Ia mengaku tak sempat menyelamatkan barang apa pun saat si jago merah melahap kios pepayanya.

Pada Senin pagi tadi, Ikin baru saja bersiap menurunkan buah-buahan segar yang rencananya akan ia jual.

Pepaya yang masih basah oleh embun pagi belum sempat tersusun rapi di lapak.

Tiba-tiba Ikin melihat api mulai membesar dari salah satu kios di dekatnya.

Tanpa berpikir panjang, ia mengambil galon air yang ada di lapaknya dan melemparkannya ke arah api.

"Di dekat saya cuma ada galon, saya langsung lempar saja, tapi api sudah besar," kata Ikin saat ditemui WartaKotalive.com.

Sayangnya, usaha itu tak berhasil untuk mencegah api membesar dan menjalar ke lapak pedagang lain.

Para pedagang pun berlarian dan menyelamatkan diri dengan membawa barang seadanya.

Ikin tak sempat kembali ke kiosanya di mana dalam waktu hitungan menit, api menghanguskan pepaya dagangannya, rak kayu, hingga barang-barang pribadi yang ia simpan.

Selain itu, ponsel, dompet berisi uang hasil jualan, dan kartu identitas miliknya juga ikut terbakar.

Ketika api mulai bisa dikendalikan, Ikin hanya bisa duduk lemas di sekitar puing kiosnya.

Ia memandang sisa-sisa dagangannya yang hangus dalam sekejap.

Bagi Ikin, kebakaran ini bukan sekadar kehilangan barang dagangan.