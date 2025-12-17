Polisi Sebut Situasi setelah Kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati Terkendali

Ringkasan Berita: Kebakaran menghanguskan los buah Pasar Induk Kramat Jati pada Senin (15/12/2025), sehingga aparat meningkatkan pengamanan di lokasi.

Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengantisipasi kerumunan, dan memastikan aktivitas pasar berjalan tertib.

Brimob mengimbau warga waspada terhadap potensi kebakaran, terutama terkait instalasi listrik, dan menegaskan kesiapsiagaan pascakejadian.

TRIBUNNEWS.COM - Los buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, hangus setelah terbakar, Senin (15/12/2025) pagi.

Brimob Polda Metro Jaya pun diturunkan untuk mengamankan lokasi setelah kebakaran.

Pengamanan tersebut dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif serta mencegah adanya gangguan keamanan.

Selain itu, personel Brimob juga ditugaskan untuk mengantisipasi kerumunan dan memastikan aktivitas pasar berjalan tertib.

Mengutip Wartakotalive.com, Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto mengonfirmasi hal tersebut.

“Kami memastikan lokasi pasca kebakaran dalam kondisi aman dan kondusif," kata dia, Selasa (16/12/2025).

Ia juga mengimbau warga untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang berhubungan dengan instalasi listrik.

"Brimob Polda Metro Jaya akan terus siaga untuk membantu masyarakat dan mencegah gangguan lanjutan,” ujarnya.

Pedagang Dipindahkan Sementara

Karena lapak yang hangus, sejumlah pedagang pun akan dipindahkan ke tempat sementara.

Hal tersebut dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya supaya pedagang bisa tetap berjualan.

"Insya Allah, dalam tiga hari sudah bisa dipergunakan. Pasar Induk Kramat Jati akan tetap normal," ujar Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, Selasa (16/12/2025).

Perumda Pasar Jaya merupakan perusahaan daerah milik Pemprov DKI Jakarta yang bertugas mengelola pasar tradisional dan modern di seluruh Jakarta.

Lokasinya berada di sisi selatan Pasar Induk Kramat Jati.

Kepada Wartakotalive.com, Agus menuturkan bahwa pihaknya sudah melakukan pengerjaan pembuatan tempat penampungan sementara.

"Langsung kami kerjakan selama 24 jam. Secara umum aktivitas perdagangan tetap berjalan."