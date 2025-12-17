Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Program Makan Bergizi Gratis

Tak Pusing Harga Bahan Baku Naik, Pemilik Dapur MBG Ini Ungkap Cara Mengatasinya

Sejak awal SPPG beroperasi , Jimmy Hantu ini berupaya menggunakan bahan lokal dalam mengolah MBG

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Erik S
zoom-in Tak Pusing Harga Bahan Baku Naik, Pemilik Dapur MBG Ini Ungkap Cara Mengatasinya
Tribunnews/Rina Ayu Panca Rini
BAHAN BAKU - Pemilik dua dapur MBG di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sujimin saat ditemui di SPPG miliknya pada Selasa (16/12/2025). Sejak awal SPPG beroperasi , pria yang sering disapa Jimmy Hantu ini berupaya menggunakan bahan lokal. Sekitar 90 persen bahan baku berasal dari lingkungan sekitar. 

Ringkasan Berita:
  • Jimmy Hantu pengelola dapur MBG di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor menggunakan 90 persen bahan baku dari lingkungan.
  • Di SPPG Mutiara Keraton Solo Bogor 1 dan 2 miliknya, didukung juga oleh lahan pertanian sendiri serta peternakan unggas, budidaya ikan air tawar hingga sapi.
  • Dua SPPG ini menyiapkan sekitar 8.000 porsi MBG yang didistribusikan untuk 25 sekolah di kecamatan sekitar.

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Kenaikan harga bahan baku biasanya membuat pelaku usaha pusing.

Namun, kondisi itu tak berlaku bagi pemilik dua dapur MBG (makan bergizi gratis) di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sujimin.

Alih-alih kelimpungan, ia justru memiliki cara agar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap berjalan lancar.

Baca juga: Kepala BGN Tanggapi Isu Kepemilikan 41 Dapur MBG yang Dikelola Anak DPRD Sulsel

Sejak awal SPPG beroperasi , pria yang sering disapa Jimmy Hantu ini berupaya menggunakan bahan lokal.

Sekitar 90 persen bahan baku berasal dari lingkungan sekitar.

“Kami sengaja tidak mengambil bahan dari luar. Karena ini program Indonesia jadi yang mendapatkan dampaknya juga harus warga Indonesia,” katanya saat ditemui di SPPG miliknya pada Selasa (16/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Menurut dia, dalam program ini pihak yang paling diuntungkan adalah petani bukan pemilik dapur.

Dalam satu sajian ompreng MBG yang utamanya adalah makanan maka keuntungan justru dirasakan para petani.

“Dapur ini tidak ada uangnya, petani justru untung, karena total isi ompreng itu makanan yang asalnya dari apa yang ditanam dan diternak petani,” ungkap lulusan S2 IPB ini.

Di SPPG Mutiara Keraton Solo Bogor 1 dan 2 miliknya, didukung juga oleh lahan pertanian sendiri serta peternakan unggas, budidaya ikan air tawar hingga sapi.

Dengan sistem ini maka rantai pasok bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Kehadiran dapur MBG di wilayahnya juga langsung dirasakan warga sekitar.

Baca juga: Tak Hanya Berakhir di Tempat Sampah, Limbah MBG Disulap Jadi Pakan Ternak dan Pupuk

“Yang sebelumnya orang sekitar tidak familiar dengan menanam daun kelor, sayuran pakcoy sekarang ramai-ramai menanam sayuran itu dan laku dijual,” jelas dia.

Tak hanya sektor pertanian, geliat ekonomi juga terlihat pada peternakan.

Peternakan atau budidaya dalam skala kecil mulai bermunculan.

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Jadi Saksi, Jurnalis Ini Akui Liput Langsung Saat Hakim Perintahkan KPK Hadirkan Bobby Nasution

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Kabupaten Bogor
Jawa Barat
Dapur MBG
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Program Makan Bergizi Gratis

Tersangkut Pohon, Mobil MBG Kecelakaan di Depok

Tersangkut Pohon, Mobil MBG Kecelakaan di Depok

2 Kecelakaan Mobil MBG: di Jakarta Tabrak Pelajar SD, di Pekalongan Mobil Terbalik

2 Kecelakaan Mobil MBG: di Jakarta Tabrak Pelajar SD, di Pekalongan Mobil Terbalik

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas