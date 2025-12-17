Mayat Ditemukan di Sebuah Salon Kecantikan di Depok

Ringkasan Berita: Mayat itu ditemukan di dalam salon kecantikan bernama Robe Salon Kota Depok, Jawa Barat

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Warga Jalan Kenanga Bojong, RT 01/RW 20, Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dihebohkan penemuan mayat pada Rabu (17/12/2025).

Mayat itu ditemukan di dalam salon kecantikan bernama Robe Salon.

Kondisi mayat sudah bengkak dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Warga terlihat mengerumuni tempat kejadian perkara (TKP) pada siang ini.

Polisi telah mengecek lokasi dan meminta anak-anak yang mengerumuni lokasi untuk menjauh.

Tim Inafis Polres Metro Depok sedang melakukan pemeriksaan TKP dan melakukan identifikasi korban tewas itu.

Ani (48), saksi mata, menjelaskan awalnya warga mencium bau busuk yang tidak jauh dari salon kecantikan itu.

Seketika itu warga memeriksa salon kecantikan tersebut dan menemukan mayat.

"Warga memeriksa salon itu sekitar jam 09.00 WIB dan menemukan mayat yang sudah bengkak," kata Ani.

