Mayat Ditemukan di Sebuah Salon Kecantikan di Depok

Polisi telah mengecek lokasi dan meminta anak-anak yang mengerumuni lokasi untuk menjauh.

Editor: Hasanudin Aco
Mayat Ditemukan di Sebuah Salon Kecantikan di Depok
TribunWow.com/Rusintha Mahayu
PENEMUAN MAYAT - Ilustrasi mayat ditemukan di sebuh salon kecantikan di Depok Jawa Barat. 
Ringkasan Berita:
  • Mayat itu ditemukan di dalam salon kecantikan bernama Robe Salon Kota Depok, Jawa Barat
  • Tim Inafis Polres Metro Depok sedang melakukan pemeriksaan TKP dan melakukan identifikasi korban tewas itu
  • Mayat itu terdeteksi setelah warga mencium bau busuk menyengat

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Warga Jalan Kenanga Bojong, RT 01/RW 20, Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dihebohkan penemuan mayat pada Rabu (17/12/2025).

Mayat itu ditemukan di dalam salon kecantikan bernama Robe Salon.

Kondisi mayat sudah bengkak dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Warga terlihat mengerumuni tempat kejadian perkara (TKP) pada siang ini.

Polisi telah mengecek lokasi dan meminta anak-anak yang mengerumuni lokasi untuk menjauh.

Tim Inafis Polres Metro Depok sedang melakukan pemeriksaan TKP dan melakukan identifikasi korban tewas itu.

Ani (48), saksi mata, menjelaskan awalnya warga mencium bau busuk yang tidak jauh dari salon kecantikan itu.

Seketika itu warga memeriksa salon kecantikan tersebut dan menemukan mayat.

"Warga memeriksa salon itu sekitar jam 09.00 WIB dan menemukan mayat yang sudah bengkak," kata Ani.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Penemuan Mayat Membusuk di Sebuah Salon di Depok, Polisi Masih Selidiki

 

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Penemuan mayat
Depok
salon kecantikan
Tribunnews
Fatal Shooting Depok: Bias Aparat dan Penyimpangan Tugas Polisi yang Tak Bisa Dibiarkan

Fatal Shooting Depok: Bias Aparat dan Penyimpangan Tugas Polisi yang Tak Bisa Dibiarkan

Tak hanya di Jakarta, Aksi Penipuan Wedding Organizer Juga Pernah Terjadi di Depok hingga Surabaya

Tak hanya di Jakarta, Aksi Penipuan Wedding Organizer Juga Pernah Terjadi di Depok hingga Surabaya

