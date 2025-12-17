Pemilik Gedung Terra Drone Diperiksa Polisi Sebelum Berangkat ke Jepang

Ringkasan Berita: Polisi terus mendalami kebakaran Gedung Terra Drone yang menewaskan 22 orang beberapa waktu lalu

Hingga kini 12 saksi telah diperiksa termasuk pemilik gedung berinisial N

Dalam kasus ini, Direktur Utama Terra Drone telah ditetapkan sebagai tersangka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa pemilik gedung Terra Drone berinisial N terkait dugaan kelalaian dalam peristiwa kebakaran maut yang menewaskan 22 orang.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, mengatakan pemeriksaan telah dilakukan Sabtu (13/12/2025).

Dia diperiksa lebih awal lantaran memiliki agenda perjalanan ke luar negeri.

“Sudah. Hari Sabtu kemarin sudah diperiksa. Iya (sebelum jadwal pemanggilan), jadi dia itu mau terbang hari Minggu ke Jepang. Jadi hari Sabtu pagi, baru pulang dari Australia,” ucap Roby kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

"Habis itu bersedia untuk memenuhi panggilan sebelum berangkat ke Jepang," sambungnya.

Roby menyebutkan dalam pemeriksaan tersebut, pemilik gedung telah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik.

Namun demikian hingga kini polisi masih belum menemukan unsur kelalaian yang dapat menjerat pemilik gedung secara hukum.

Rekomendasi Untuk Anda

"Ya hasil pemeriksaannya, dia sudah menjawab pertanyaan namun untuk unsur kelalaiannya kami masih belum temukan. Masih kami cari," tutur Roby.

Terkait perawatan gedung, Roby menjelaskan bahwa pemilik tidak melakukan perawatan rutin setelah gedung tersebut disewakan kepada PT Terra Drone Indonesia.

Hal tersebut, kata dia, telah diatur dalam perjanjian sewa-menyewa antara kedua belah pihak.

"Kalau sudah disewa, enggak ada perawatan dari pemilik gedung. Penyewanya yang merawat, perjanjian sewa-menyewa juga menyebutkan demikian," kata Roby.

KEBAKARAN - Petugas gabungan berusaha mengevakuasi jenazah korban kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Kebakaran tersebut menyebabkan 22 orang meninggal dunia. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Mengenai kebakaran gedung Terra Drone