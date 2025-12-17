Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Ayah di Tangsel Banting Bayi 6 Bulan hingga Tewas, Pelaku Kerap Konsumsi Miras dan Main Judol

Ayah inisial IS (27) di Tangerang Selatan membanting anak bayi perempuan berusia 6 bulan inisial ASA hingga tewas. Pelaku membanting anaknya dua kali.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Erik S
zoom-in Ayah di Tangsel Banting Bayi 6 Bulan hingga Tewas, Pelaku Kerap Konsumsi Miras dan Main Judol
via Koreaboo
BANTING ANAK- IS (27) membanting bayi perempuannya berusia 6 bulan inisial ASA hingga tewas. Kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Seorang ayah inisial IS (27) di Tangsel membanting dua kali bayinya yang berusia 6 bulan hingga tewas.
  • Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku marah karena korban tidak berhenti menangis.
  • Pelaku diketahui kerap mengonsumsi miras dan terafiliasi judi online.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perilaku keji dilakukan seorang ayah inisial IS (27) yang membanting anak bayi perempuan berusia 6 bulan inisial ASA hingga tewas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, tersangka kerap mengonsumsi alkohol.

Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq menuturkan informasi itu diperoleh dari kakak ipar tersangka inisial S.

Baca juga: Aniaya hingga Rampas Paksa Kunci dan STNK Mobil Debitur, 2 Debt Collector di Depok Ditangkap

"Bahwa tersangka sering konsumsi alkohol (miras) dan terafiliasi judi online," ucapnya kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Atas kebiasaan itu, ketika anaknya menangis, emosi tersangka tidak bisa dikendalikan.

"Emosi yang bersangkutan tidak stabil kalau karakternya dikenal pendiam tapi karena hal tersebut maka yang bersangkutan tega melakukan perbuatan keji," paparnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Peristiwa tragis itu terjadi di wilayah Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan, kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut saat ini tengah dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Satreskrim Polres Tangsel.

“Menindaklanjuti laporan masyarakat, personel Polsek Ciputat Timur bersama Tim Reskrim dan Unit Identifikasi Polres Tangerang Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara,” ujar AKBP Victor dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit usai dibanting.

Namun nahas nyawanya tak tertolong akibat luka berat di bagian kepala.

Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RS Polri untuk dilakukan visum dan otopsi guna kepentingan penyelidikan.

Baca juga: 3 Kasus Ayah Tiri Aniaya Bocah, di Bogor Korban Alami Patah Kaki, di Mojokerto Bocah Dicambuk

Saat ini, tersangka IS telah diamankan di Polres Tangerang Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Rangkaian Peristiwa

Bermula saat tersangka menggendong korban di sebuah warung yang beralamat di Jalan Betawi Kampung Gunung RT 003/009, Kelurahan Jombang, Ciputat.

Kemudian tersangka menyuruh ibu kandung korban membuat susu karena korban menangis. 

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Tangerang Selatan
Banten
Ciputat Timur
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Anak Pengusaha Sukses di Cilegon Banten Ditemukan Tewas dengan 14 Luka Tusukan

Anak Pengusaha Sukses di Cilegon Banten Ditemukan Tewas dengan 14 Luka Tusukan

Perampokan Rumah Mewah di Cilegon, Anak Pemilik Rumah Tewas 

Perampokan Rumah Mewah di Cilegon, Anak Pemilik Rumah Tewas 

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas