Ayah di Tangsel Banting Bayi 6 Bulan hingga Tewas, Pelaku Kerap Konsumsi Miras dan Main Judol

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perilaku keji dilakukan seorang ayah inisial IS (27) yang membanting anak bayi perempuan berusia 6 bulan inisial ASA hingga tewas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, tersangka kerap mengonsumsi alkohol.

Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq menuturkan informasi itu diperoleh dari kakak ipar tersangka inisial S.

"Bahwa tersangka sering konsumsi alkohol (miras) dan terafiliasi judi online," ucapnya kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Atas kebiasaan itu, ketika anaknya menangis, emosi tersangka tidak bisa dikendalikan.

"Emosi yang bersangkutan tidak stabil kalau karakternya dikenal pendiam tapi karena hal tersebut maka yang bersangkutan tega melakukan perbuatan keji," paparnya.

Peristiwa tragis itu terjadi di wilayah Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan, kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut saat ini tengah dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Satreskrim Polres Tangsel.

“Menindaklanjuti laporan masyarakat, personel Polsek Ciputat Timur bersama Tim Reskrim dan Unit Identifikasi Polres Tangerang Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara,” ujar AKBP Victor dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit usai dibanting.

Namun nahas nyawanya tak tertolong akibat luka berat di bagian kepala.

Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RS Polri untuk dilakukan visum dan otopsi guna kepentingan penyelidikan.

Saat ini, tersangka IS telah diamankan di Polres Tangerang Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Rangkaian Peristiwa

Bermula saat tersangka menggendong korban di sebuah warung yang beralamat di Jalan Betawi Kampung Gunung RT 003/009, Kelurahan Jombang, Ciputat.

Kemudian tersangka menyuruh ibu kandung korban membuat susu karena korban menangis.