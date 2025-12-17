Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Penampakan Tersangka Praktik Aborsi di Jaktim, Dokter Abal-abal Itu Jalan Tertatih & Harus Dibopong

Polisi membongkar kasus praktik aborsi ilegal yang dilakukan di sebuah apartemen di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdi R.S
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Penampakan Tersangka Praktik Aborsi di Jaktim, Dokter Abal-abal Itu Jalan Tertatih & Harus Dibopong
Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti
ABORSI ILEGAL - Penampakan tersangka praktik aborsi ilegal yang ditangkap jajaran Polda Metro Jaya saat ditampilkan dalam konferensi pers, Rabu (17/12/2025). Dokter abal-abal berinisial NS (tengah) terlihat jalannya sudah tertatih hingga harus dibopong. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti). 

Ringkasan Berita:
  • Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen kawasan Basuki Rahmat, Jakarta Timur.
  • Awal pengungkapan: Kasus terkuak berkat laporan masyarakat yang resah atas praktik tersebut.
  • Aborsi ilegal berlangsung sejak 2022 hingga 2025 dengan total 361 pasien.
  • Layanan dipasarkan melalui website, lalu komunikasi dilanjutkan lewat WhatsApp untuk syarat dan proses aborsi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar kasus praktik aborsi ilegal yang dilakukan di sebuah apartemen di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur.

Dalam kasus ini, sebanyak tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka mulai dari yang berperan dokter hingga pasien. Namun, hanya lima orang dilakukan penahanan yakni NS, RH, M, LN, dan YH.

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu (17/12/2025), kelima tersangka termasuk sang eksekutor yang berperan sebagai dokter abal-abal berinisial NS ditampilkan.

Wartawan Tribunnews di lokasi melihat kelima tersangka mengenakan baju tahanan berwarna orange dan masker untuk menutup sebagian wajahnya.

Awalnya, dua tersangka laki-laki masuk ke lokasi konferensi pers.

Selanjutnya, tersangka ketiga yakni NS agak lama keluarnya lantaran jalannya tertatih. 

Rekomendasi Untuk Anda

Bahkan, dengan kain berwarna merah menutupi kepalanya, wanita berbadan cukup gempal itu harus dibopong oleh penyidik saat menuruni anak tangga.

Setelah itu, dua tersangka wanita berkerudung lainnya pun muncul.

Tangan kelima tersangka hanya bisa berada di depan perut dengan borgol yang terpasang.

"Perbuatan aborsi ilegal merupakan tindakan melanggar hukum atau norma hukum yang tentu saja berbahaya khususnya di bidang kesehatan. ini membahayakan baik keselamatan jiwa dan janin, termasuk merusak tatanan nilai nilai kemanusiaan," kata Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu dalam konferensi pers.

Edy mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang resah atas praktek aborsi ilegal itu.

Praktik aborsi ilegal itu sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Berdasarkan penyelidikan polisi, total ada 361 pasien yang sudah melakukan aborsi

Adapun praktik aborsi ilegal dipasarkan melalui website. Setelahnya korban dan para tersangka akan berkomunikasi melalui WhatsApp dengan para pasien.

"Setelah terhubung melalui website, terhubung ke nomor WhatsApp admin disampaikan syarat-syaratnya," jelasnya.

Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk alat-alat untuk praktik aborsi

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
aborsi
apartemen bassura
dokter
polisi
Jakarta Timur
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Dituding Malpraktik Sebabkan Anak 10 Tahun Meninggal, Dokter Ratna Gugat Kemenkes dan Presiden

Dituding Malpraktik Sebabkan Anak 10 Tahun Meninggal, Dokter Ratna Gugat Kemenkes dan Presiden

Dokter Tifa Tegas Sebut Transkrip Nilai Jokowi Cacat: Angkanya Harusnya Diketik Manual

Dokter Tifa Tegas Sebut Transkrip Nilai Jokowi Cacat: Angkanya Harusnya Diketik Manual

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas