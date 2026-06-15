Terjemahan Lirik Lagu ICONIC BY MISTAKE - LE SSERAFIM, ILLIT, dan KATSEYE, Trending di YouTube
Simak lirik lagu dan terjemahan ICONIC BY MISTAKE yang dinyanyikan oleh LE SSERAFIM, ILLIT, dan KATSEYE dalam artikel ini.
Penulis:
Rinanda DwiYuliawati
Editor:
Yurika NendriNovianingsih
TRIBUNNEWS.COM - Grup musik LE SSERAFIM, ILLIT, dan KATSEYE resmi merilis video musik kolaborasi terbaru bertajuk “ICONIC BY MISTAKE” melalui kanal YouTube HYBE LABELS.
Lagu ini telah dirilis di platform streaming digital pada 12 Juni 2026, sementara video musiknya lebih dulu tayang pada 10 Juni 2026 pukul 22.00 WIB.
Kini, “ICONIC BY MISTAKE” menduduki trending lagu nomor 4 di YouTube Music, Senin (15/6/2026).
Lagu ini menggambarkan ironi dunia digital, ketika cibiran, komentar negatif, dan ujaran kebencian dari netizen justru dapat membuat seseorang semakin dikenal hingga menjadi ikon secara tidak sengaja.
Di balik tekanan algoritma dan ekspektasi publik, lagu ini mengajak pendengarnya untuk tetap percaya diri, menerima diri sendiri, dan terus melangkah tanpa terpengaruh penilaian orang lain.
LE SSERAFIM merupakan girl group Korea Selatan yang debut pada 2022 di bawah Source Music dan dikenal lewat konsep percaya diri serta lagu-lagu bertema pemberdayaan diri.
Dan ILLIT adalah girl group yang debut pada 2024 di bawah BELIFT LAB dengan warna musik pop yang segar dan youthful.
Sementara KATSEYE merupakan girl group global bentukan HYBE dan Geffen Records yang beranggotakan personel multinasional dan mulai dikenal lewat konsep musik yang memadukan K-pop dengan sentuhan pop internasional.
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Lirik Lagu “Iconic by Mistake”
Hating me is like all you do
Breakfast to dinner
Algorithm bulletproof
Br-breaking your fingers
Thank you for the comments
It's because of all your hate
I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake
I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake
Engrave it
On my tombstone
I-I survived the fame
And I barely changed
Heart, heart it
Heart it harder
Here, heart is like a verb
Come heal it where it hurts
Your imagination got me going viral
Life's a simulation, got me in a spiral
24/7, more like 25/8
Honestly, are you okay?
Hating me is like all you do
Breakfast to dinner
Algorithm bulletproof
Br-breaking your fingers
Thank you for the comments
It's because of all your hate
I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake
I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake
Never off duty, duty
Taking a beating, beating
I keep on cheesing, cheesing
Looks are deceiving, deceiving
Act like you knew me, know me
Flapping your lips foaming
I just keep on going
Too beautiful to be broken
Your imagination got me going viral
Life's a simulation, got me in a spiral
24/7, more like 25/8
Honestly, are you okay?
Hating me is like all you do
Breakfast to dinner
Algorithm bulletproof
Br-breaking your fingers
Thank you for the comments
It's because of all your hate
I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake
I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake
I'm just tryna stay me, dance a little crazy
But now I am iconic from how much you fuckin' hate me
Snap my neck, 360, demanding me in 5D
Do this for the dream, na-na, not just for the bag
(Ayy) But the bag is nice though
(Ayy) And I'm so grateful
(Wait) I'm getting kinda spiritual
Been to hell and back, let 'em judge me, crucible
Your imagination got me going viral
Life's a simulation, got me in a spiral
24/7, more like 25/8
Honestly, are you okay?
Your digital footprint is looking so insane
Hating me is like all you do
Breakfast to dinner
Algorithm bulletproof
Br-breaking your fingers
Thank you for the comments
It's because of all your hate
I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake
I-I-I-I-I-I (I), I-I-I-I-I-I (I)
I-I-I-I-I-I (I), I-I-I-I-I-I (I)
Oh, my God, hahahaha
I-I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I (I)
Terjemahan Lirik Lagu "Iconic by Mistake"
Membenciku seolah jadi satu-satunya kesibukanmu
Dari pagi buta hingga malam hari
Kebencianmu tak mempan menembus algoritma
Jari-jarimu sampai letih mengetik hujatan
Terima kasih atas segala komentarnya
Justru karena semua kebencian kalian
A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja
A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja
Pahat saja kalimat itu
Di atas batu nisanku
Aku berhasil bertahan dari badai ketenaran
Dan diriku nyaris tak berubah sama sekali
Sukai saja, sukai terus
Beri tanda suka yang lebih banyak
Di sini, kata "suka" hanyalah formalitas
Kemarilah, obati bagian yang terasa sakit
Imajasimu membuatku viral di mana-mana
Hidup ini terasa semu, membuatku linglung
Dua puluh empat jam sehari terasa tidak cukup
Jujur saja, apakah kamu baik-baik saja?
Membenciku seolah jadi satu-satunya kesibukanmu
Dari pagi buta hingga malam hari
Kebencianmu tak mempan menembus algoritma
Jari-jarimu sampai letih mengetik hujatan
Terima kasih atas segala komentarnya
Justru karena semua kebencian kalian
A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja
A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja
Tak pernah sedetik pun aku beristirahat
Meski terus-menerus dihantam badai
Aku tetap bisa tersenyum lebar
Penampilan luar memang sering menipu
Berlagak seolah kamu sangat mengenalku
Berbicara omong kosong hingga berbuih
Namun aku akan tetap melangkah maju
Terlalu indah untuk bisa dihancurkan
Imajasimu membuatku viral di mana-mana
Hidup ini terasa semu, membuatku linglung
Dua puluh empat jam sehari terasa tidak cukup
Jujur saja, apakah kamu baik-baik saja?
Membenciku seolah jadi satu-satunya kesibukanmu
Dari pagi buta hingga malam hari
Kebencianmu tak mempan menembus algoritma
Jari-jarimu sampai letih mengetik hujatan
Terima kasih atas segala komentarnya
Justru karena semua kebencian kalian
A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja
A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja
Aku hanya mencoba menjadi diri sendiri, menari sedikit liar
Namun kini aku menjadi ikonik karena besarnya kebencianmu padaku
Memutarbalikkan faktaku sepenuhnya, menuntutku tampil sempurna tanpa celah
Melakukan ini demi impian, bukan semata-mata demi uang
Namun tidak bisa dimungkiri, uangnya sangat menjanjikan
Dan aku sangat bersyukur untuk itu
Tunggu, aku merasa tingkat spiritualitasku meningkat
Telah melewati masa-masa tersulit, biarkan mereka menghakimiku dalam ujian hidup ini
Imajasimu membuatku viral di mana-mana
Hidup ini terasa semu, membuatku linglung
Dua puluh empat jam sehari terasa tidak cukup
Jujur saja, apakah kamu baik-baik saja?
Jejak digitalmu benar-benar terlihat memprihatinkan
Membenciku seolah jadi satu-satunya kesibukanmu
Dari pagi buta hingga malam hari
Kebencianmu tak mempan menembus algoritma
Jari-jarimu sampai letih mengetik hujatan
Terima kasih atas segala komentarnya
Justru karena semua kebencian kalian
A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja
Aku, aku
Aku, aku
Ya Tuhan, hahahaha
Aku, aku
(Tribunnews.com)