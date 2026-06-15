Terjemahan Lirik Lagu ICONIC BY MISTAKE - LE SSERAFIM, ILLIT, dan KATSEYE, Trending di YouTube

TRIBUNNEWS.COM - Grup musik LE SSERAFIM, ILLIT, dan KATSEYE resmi merilis video musik kolaborasi terbaru bertajuk “ICONIC BY MISTAKE” melalui kanal YouTube HYBE LABELS.

Lagu ini telah dirilis di platform streaming digital pada 12 Juni 2026, sementara video musiknya lebih dulu tayang pada 10 Juni 2026 pukul 22.00 WIB.

Kini, “ICONIC BY MISTAKE” menduduki trending lagu nomor 4 di YouTube Music, Senin (15/6/2026).

Lagu ini menggambarkan ironi dunia digital, ketika cibiran, komentar negatif, dan ujaran kebencian dari netizen justru dapat membuat seseorang semakin dikenal hingga menjadi ikon secara tidak sengaja.

Di balik tekanan algoritma dan ekspektasi publik, lagu ini mengajak pendengarnya untuk tetap percaya diri, menerima diri sendiri, dan terus melangkah tanpa terpengaruh penilaian orang lain.

LE SSERAFIM merupakan girl group Korea Selatan yang debut pada 2022 di bawah Source Music dan dikenal lewat konsep percaya diri serta lagu-lagu bertema pemberdayaan diri.

Dan ILLIT adalah girl group yang debut pada 2024 di bawah BELIFT LAB dengan warna musik pop yang segar dan youthful.

Sementara KATSEYE merupakan girl group global bentukan HYBE dan Geffen Records yang beranggotakan personel multinasional dan mulai dikenal lewat konsep musik yang memadukan K-pop dengan sentuhan pop internasional.

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Lirik Lagu “Iconic by Mistake”

Hating me is like all you do

Breakfast to dinner

Algorithm bulletproof

Br-breaking your fingers

Thank you for the comments

It's because of all your hate

I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake

I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake

Engrave it

On my tombstone

I-I survived the fame

And I barely changed

Heart, heart it

Heart it harder

Here, heart is like a verb

Come heal it where it hurts



Your imagination got me going viral

Life's a simulation, got me in a spiral

24/7, more like 25/8

Honestly, are you okay?



Hating me is like all you do

Breakfast to dinner

Algorithm bulletproof

Br-breaking your fingers

Thank you for the comments

It's because of all your hate

I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake

I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake



Never off duty, duty

Taking a beating, beating

I keep on cheesing, cheesing

Looks are deceiving, deceiving

Act like you knew me, know me

Flapping your lips foaming

I just keep on going

Too beautiful to be broken



Your imagination got me going viral

Life's a simulation, got me in a spiral

24/7, more like 25/8

Honestly, are you okay?



Hating me is like all you do

Breakfast to dinner

Algorithm bulletproof

Br-breaking your fingers

Thank you for the comments

It's because of all your hate

I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake

I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake



I'm just tryna stay me, dance a little crazy

But now I am iconic from how much you fuckin' hate me

Snap my neck, 360, demanding me in 5D

Do this for the dream, na-na, not just for the bag

(Ayy) But the bag is nice though

(Ayy) And I'm so grateful

(Wait) I'm getting kinda spiritual

Been to hell and back, let 'em judge me, crucible



Your imagination got me going viral

Life's a simulation, got me in a spiral

24/7, more like 25/8

Honestly, are you okay?

Your digital footprint is looking so insane



Hating me is like all you do

Breakfast to dinner

Algorithm bulletproof

Br-breaking your fingers

Thank you for the comments

It's because of all your hate

I-I-I-I-I-I-I am iconic by mistake



I-I-I-I-I-I (I), I-I-I-I-I-I (I)

I-I-I-I-I-I (I), I-I-I-I-I-I (I)

Oh, my God, hahahaha

I-I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I (I)



Terjemahan Lirik Lagu "Iconic by Mistake"

Membenciku seolah jadi satu-satunya kesibukanmu

Dari pagi buta hingga malam hari

Kebencianmu tak mempan menembus algoritma

Jari-jarimu sampai letih mengetik hujatan

Terima kasih atas segala komentarnya

Justru karena semua kebencian kalian

A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja

A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja



Pahat saja kalimat itu

Di atas batu nisanku

Aku berhasil bertahan dari badai ketenaran

Dan diriku nyaris tak berubah sama sekali

Sukai saja, sukai terus

Beri tanda suka yang lebih banyak

Di sini, kata "suka" hanyalah formalitas

Kemarilah, obati bagian yang terasa sakit



Imajasimu membuatku viral di mana-mana

Hidup ini terasa semu, membuatku linglung

Dua puluh empat jam sehari terasa tidak cukup

Jujur saja, apakah kamu baik-baik saja?



Membenciku seolah jadi satu-satunya kesibukanmu

Dari pagi buta hingga malam hari

Kebencianmu tak mempan menembus algoritma

Jari-jarimu sampai letih mengetik hujatan

Terima kasih atas segala komentarnya

Justru karena semua kebencian kalian

A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja

A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja



Tak pernah sedetik pun aku beristirahat

Meski terus-menerus dihantam badai

Aku tetap bisa tersenyum lebar

Penampilan luar memang sering menipu

Berlagak seolah kamu sangat mengenalku

Berbicara omong kosong hingga berbuih

Namun aku akan tetap melangkah maju

Terlalu indah untuk bisa dihancurkan



Imajasimu membuatku viral di mana-mana

Hidup ini terasa semu, membuatku linglung

Dua puluh empat jam sehari terasa tidak cukup

Jujur saja, apakah kamu baik-baik saja?



Membenciku seolah jadi satu-satunya kesibukanmu

Dari pagi buta hingga malam hari

Kebencianmu tak mempan menembus algoritma

Jari-jarimu sampai letih mengetik hujatan

Terima kasih atas segala komentarnya

Justru karena semua kebencian kalian

A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja

A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja



Aku hanya mencoba menjadi diri sendiri, menari sedikit liar

Namun kini aku menjadi ikonik karena besarnya kebencianmu padaku

Memutarbalikkan faktaku sepenuhnya, menuntutku tampil sempurna tanpa celah

Melakukan ini demi impian, bukan semata-mata demi uang

Namun tidak bisa dimungkiri, uangnya sangat menjanjikan

Dan aku sangat bersyukur untuk itu

Tunggu, aku merasa tingkat spiritualitasku meningkat

Telah melewati masa-masa tersulit, biarkan mereka menghakimiku dalam ujian hidup ini



Imajasimu membuatku viral di mana-mana

Hidup ini terasa semu, membuatku linglung

Dua puluh empat jam sehari terasa tidak cukup

Jujur saja, apakah kamu baik-baik saja?

Jejak digitalmu benar-benar terlihat memprihatinkan



Membenciku seolah jadi satu-satunya kesibukanmu

Dari pagi buta hingga malam hari

Kebencianmu tak mempan menembus algoritma

Jari-jarimu sampai letih mengetik hujatan

Terima kasih atas segala komentarnya

Justru karena semua kebencian kalian

A-a-a-aku menjadi ikonik tanpa sengaja



Aku, aku

Aku, aku

Ya Tuhan, hahahaha

Aku, aku

(Tribunnews.com)