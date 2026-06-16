Kunci Gitar Lagu Tak Sanggup Lagi - Rossa, Chord dari C

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar atau chord lagu Tak Sanggup Lagi oleh penyanyi Rossa.

Lagu Tak Sanggup Lagidirilis pada 2011.

Masuk dalam album kompilasi The Best of Rossa dan muncul dalam album lainnya, Platinum Collection Rossa.

Diciptakan oleh Aji Mirza Hakim, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memutuskan mengakhiri hubungan karena luka yang ditinggalkan pasangannya terlalu dalam untuk disembuhkan.

Video klipnya telah tayang di kanal YouTube Trinity Optima Production pada 13 Juli 2012.

Hingga kini klip tersebut sudah ditonton lebih dari 34 juta kali.

Baru-baru ini, lagu Tak Sanggup Lagi sempat viral di TikTok sebagai latar video bertema patah hati.

Kutipan liriknya yang viral yakni: 'biarkanku pergi karena aku tak sanggup lagi'.

Sri Rossa Roslaina Handiyani atau Rossa berhasil menyanyikan lagu Tak Sanggup Lagi dengan sangat emosional.

Penyanyi kelahiran Sumedang, Jawa Barat, 9 Oktober 1978 itu, telah memulai kariernya di dunia tarik suara sejak berusia 10 tahun.

Saat itu ia menelurkan album bertajuk 'Gadis Ingusan' pada 1988.

Lalu namanya semakin melejit era 1990-an lewat album Nada Nada Cinta.

Tembangnya bertajuk Pudar, Tegar, Hati yang Terpilih hingga Atas Nama Cinta sukses mencuri hati pendengar.

Sudah berkarier lebih dari tiga dekade, Rossa mendapatkan julukan sebagai Queen of Indonesian Pop.

Ia menjadi salah satu penyanyi wanita Indonesia dengan penjualan album terbanyak sepanjang masa. Pun lagu-lagunya juga digunakan untuk lebih dari 160 soundtrack film dan sinetron.

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Kunci Gitar Lagu Tak Sanggup Lagi - Rossa:

Intro :



setelah sekian lama..

baru ku menyadari..

mengapa ku selalu

menahan rasa sakitku..



ingin ku hapus saja..

semua dendam ini..

tapi rasa tak mungkin lagi..

Reff :

biarkan ku pergi..

karna aku tak sanggup lagi..

mengingat semua kenangan dulu..

di saat engkau menyakitiku..



mengapa semua terjadi..

di saat kau mulai menyadari..

semua kesalahanmu padaku..

tapi ku tak sanggup lagi..



ku akui sekarang..

engkau mulai berubah..

namun rasa sakitku

terlalu dalam tuk terobati..



ingin ku hapus saja semua..

semua dendam ini..

tapi rasa tak mungkin lagi..

Reff :



biarkan ku pergi..

karna aku tak sanggup lagi..

mengingat semua kenangan dulu..

di saat engkau menyakitiku..



mengapa semua terjadi..

di saat kau mulai menyadari..

semua kesalahanmu padaku..

tapi ku tak sanggup lagi..

uuu uhu.. u-hu hu..



(biarkan ku pergi..)

biarkan diriku yang pergi)

(karna aku tak sanggup lagi..)

(karna ku tak sanggup lagi..

(mengingat semua kenangan dulu..)

(di saat engkau menyakitiku..)



mengapa semua terjadi..

di saat kau mulai menyadari..

semua kesalahanmu padaku..

tapi.. ku tak sanggup.. hmm…mmm..

tapi ku tak sanggup.. lagi..

(Tribunnews.com)