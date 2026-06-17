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Lirik Lagu

Terjemahan Lirik Lagu Levitating - Dua Lipa feat DaBaby: I Need You All Night, Come On

Simak terjemahan lirik lagu Levitating yang dipopulerkan oleh Dua Lipa feat DaBaby dalam artikel beirkut ini.

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TRIBIUNEWS.COM - Lagu Levitating pertama kali direkam pada 2018, namun baru dirilis sebagai bagian dari album Future Nostalgia di tahun 2020.

Genre utamanya adalah electro-disco dan nu-disco, dengan sentuhan dance-pop, pop-funk, hingga space rock yang membuatnya terasa futuristik.

Liriknya menggambarkan perasaan jatuh cinta yang begitu kuat, seolah-olah membuat seseorang 'melayang' dalam euforia.

Dua Lipa menulis lagu ini bersama Clarence Coffee Jr., Sarah Hudson, dan Stephen Kozmeniuk, dengan produksi tambahan dari Stuart Price.

Versi remix dengan DaBaby menambahkan nuansa rap-pop yang segar, membuat lagu ini lebih diterima di pasar Amerika Serikat.

Lagu ini mencapai tangga lagu 2 Billboard Hot 100 dan bertahan di chart selama 77 minggu, termasuk 41 minggu di Top 10.

Meski tidak pernah menyentuh posisi pertama tangga lagu mingguan, Levitating justru dinobatkan sebagai lagu nomor satu di chart akhir tahun 2021 oleh Billboard.

Video musiknya menampilkan Dua Lipa dan DaBaby dalam nuansa glamor penuh cahaya, memperkuat tema 'melayang' dan pesta kosmik.

Lagu ini juga sempat dirilis dalam versi remix lain bersama Madonna dan Missy Elliott, yang masuk album Club Future Nostalgia.

Hingga kini, Levitating dianggap sebagai salah satu lagu paling ikonik dari era 2020-an, bahkan dinobatkan Billboard sebagai lagu terbesar yang dibawakan solo oleh artis wanita di abad ke-21.

Simak terjemahan lirik lagu  Levitating yang dipopulerkan oleh Dua Lipa feat DaBaby dalam artikel berikut ini:

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If you wanna run away with me, I know a galaxy
Jika kau ingin melarikan diri denganku, aku tau sebuah galaxy

And I can take you for a ride
Dan aku bisa mengajakmu jalan-jalan

I had a premonition that we fell into a rhythm
Aku punya firasat bahwa kita telah jatuh dalam ritme

Where the music don't stop for life
Di mana musik tidak berhenti untuk hidup

Glitter in the sky, glitter in my eyes
Kilauan di langit, kilauan dimataku

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Tags:
Lirik Lagu
Dua Lipa
terjemahan lirik lagu
DaBaby
Evergreen
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