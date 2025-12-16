Presiden Prabowo Kumpulkan Gubernur dan Bupati Se-Papua Bahas Percepatan Pembangunan

Ringkasan Berita: Prabowo beri arahan dalam percepatan pembangunan Papua

Beri pencerahan mengenai apa yang harus dilakukan dalam percepatan pembangunan Papua

Arahan tidak akan jauh dari harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para gubernur dan bupati se-Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (16/12/2025).

Presiden Prabowo rencananya akan memberikan sejumlah arahan dalam percepatan pembangunan Papua.

Pantauan Tribunnews.com di Istana, para kepala daerah berdatangan ke Istana melalui pintu pilar, Jalan Veteran Jakarta.

Mereka sebagian besar mengenal pakaian dinas warna khaki.

Wamendagri Ribka Haluk mengatakan Prabowo akan memberikan arahan terkait percepatan dan harmonisasi kebijakan pembangunan Papua.

“Hari ini bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se-Papua,” kata Ribka yang juga menjabat anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Baca juga: Komite Otsus Papua Ungkap Tantangan Percepatan Pembangunan di Bumi Cendrawasih

Rekomendasi Untuk Anda

Tujuan dari dikumpulkannya para kepala daerah yakni agar mendapatkan pencerahan mengenai apa yang harus dilakukan dalam percepatan pembangunan Papua.

“Tujuannya untuk mencerahkan dan nanti sebentar ada arahan dari Pak Presiden langsung terkait dengan percepatan pembangunan di Papua,” katanya.

Ribka belum mau membeberkan apa yang akan disampaikan Presiden Prabowo nanti.

Namun, ia memprediksi arahan tidak akan jauh dari harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Komite Otsus Papua Ungkap Tantangan Percepatan Pembangunan di Bumi Cendrawasih

“Ya mungkin sebentar dalam dialog antara bapak presiden dengan Gubernur dan Bupati menunggu perkembangan tetapi intinya untuk harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan,” katanya.

Dalam arahan tersebut sejumlah pejabat turut hadir mulai dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan para menteri Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Dia melantik ketua dan sembilan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025).

Pelantikan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025.