Teks Amanat Pembina Upacara Hari Ibu 2025, Pidato Sambutan MenPPPA RI 22 Desember 2025 & Link PDF

TRIBUNNEWS.COM - Teks amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (MenPPPA RI), Arifah Choiri Fauzi yang dapat dibacakan sebagai amanat Upacara Hari Ibu 2025, lengkap dengan link download file PDF-nya.

Upacara Hari Ibu 2025 diperingati setiap tanggal 22 Desember dan tahun ini dilaksanakan secara serentak pada hari Senin, 22 Desember 2025.

Peringatan Hari Ibu Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur, tertanggal 16 Desember 1959.

Sejarah Hari Ibu 2025 di Indonesia berawal dari Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Kongres Perempuan Indonesia pertama menjadi tonggak penting kebangkitan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak sosial, pendidikan, dan politik.

Dalam pedoman pelaksanaan Upacara Hari Ibu 2025 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI), terdapat ketentuan pembacaan teks amanat upacara Hari Ibu 2025.

Adapun teks pidato MenPPPA untuk amanat upacara Hari Ibu 2025 dalam artikel ini dapat dibacakan oleh pembina upacara pada 22 Desember 2025.

Rekomendasi Untuk Anda

Pada teks amanat Apel Upacara Hari Ibu 2025 yang dirilis resmi, MenPPPA membuka dengan memaknai peringatan ini sebagai wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan.

Pada Upacara Hari Ibu 2025 ini, KemenPPPA RI mengangkat tema "Perempuan Berdaya, Perempuan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045".

Berdasarkan keterangan dalam naskah amanat MenPPPA RI, tema Hari Ibu 2025 tersebut menjadi pengingat bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi motor utama perubahan.

Melalui teks amanat upacara Hari Ibu 2025, Arifatul Fauzi berpesan bahwa peringatan ini menjadi ruang refleksi dan apresiasi bagi seluruh perempuan Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, profesi, budaya, atau wilayah.

Baca juga: Susunan Upacara Hari Ibu 2025 Resmi dari KemenPPPA Tanggal 22 Desember 2025

Selengkapnya, simak teks amanat MenPPPA RI sebagai amanat upacara Hari Ibu 2025 yang Tribunnews.com merujuk Pedoman Penyelenggaraan Upacara Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dari KemenPPPA RI, berikut ini.

AMANAT MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PADA UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE-97 TAHUN 2025

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan, Salam Harmoni, dan Salam Sehat untuk kita semua.

Peserta upacara yang saya hormati,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, ridho, dan karunia-Nya, hari ini kita dapat bersama-sama memperingati Hari Ibu Ke-97, sebuah momentum bersejarah yang lahir dari perjalanan panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, dan kebebasan untuk bergerak bersama laki-laki dalam membangun bangsa.

Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan.