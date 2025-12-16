Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Hari Ibu

Teks Amanat Pembina Upacara Hari Ibu 2025, Pidato Sambutan MenPPPA RI 22 Desember 2025 & Link PDF

Teks Amanat pembina Upacara Hari Ibu 2025 resmi dari MenPPPA, Arifah Choiri Fauzi untuk 22 Desember 2025 lengkap dengan link download file PDF.  

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Teks Amanat Pembina Upacara Hari Ibu 2025, Pidato Sambutan MenPPPA RI 22 Desember 2025 & Link PDF
Instagram.com/arifah.fauzi
UPACARA HARI IBU - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi. Teks Amanat pembina Upacara Hari Ibu 2025 resmi dari MenPPPA, Arifatul Fauzi untuk 22 Desember 2025 lengkap dengan link download file PDF.   

TRIBUNNEWS.COM - Teks amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (MenPPPA RI), Arifah Choiri Fauzi yang dapat dibacakan sebagai amanat Upacara Hari Ibu 2025, lengkap dengan link download file PDF-nya.

Upacara Hari Ibu 2025 diperingati setiap tanggal 22 Desember dan tahun ini dilaksanakan secara serentak pada hari Senin, 22 Desember 2025.

Peringatan Hari Ibu Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur, tertanggal 16 Desember 1959.

Sejarah Hari Ibu 2025 di Indonesia berawal dari Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Kongres Perempuan Indonesia pertama menjadi tonggak penting kebangkitan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak sosial, pendidikan, dan politik. 

Dalam pedoman pelaksanaan Upacara Hari Ibu 2025 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI), terdapat ketentuan pembacaan teks amanat upacara Hari Ibu 2025.

Adapun teks pidato MenPPPA untuk amanat upacara Hari Ibu 2025 dalam artikel ini dapat dibacakan oleh pembina upacara pada 22 Desember 2025.

Rekomendasi Untuk Anda

Pada teks amanat Apel Upacara Hari Ibu 2025 yang dirilis resmi, MenPPPA membuka dengan memaknai peringatan ini sebagai wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan. 

Pada Upacara Hari Ibu 2025 ini, KemenPPPA RI mengangkat tema "Perempuan Berdaya, Perempuan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045".

Berdasarkan keterangan dalam naskah amanat MenPPPA RI, tema Hari Ibu 2025 tersebut menjadi pengingat bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi motor utama perubahan.

Melalui teks amanat upacara Hari Ibu 2025, Arifatul Fauzi berpesan bahwa peringatan ini menjadi ruang refleksi dan apresiasi bagi seluruh perempuan Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, profesi, budaya, atau wilayah. 

Baca juga: Susunan Upacara Hari Ibu 2025 Resmi dari KemenPPPA Tanggal 22 Desember 2025

Selengkapnya, simak teks amanat MenPPPA RI sebagai amanat upacara Hari Ibu 2025 yang Tribunnews.com merujuk Pedoman Penyelenggaraan Upacara Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dari KemenPPPA RI, berikut ini.

AMANAT MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PADA UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE-97 TAHUN 2025

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan, Salam Harmoni, dan Salam Sehat untuk kita semua.

Peserta upacara yang saya hormati,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, ridho, dan karunia-Nya, hari ini kita dapat bersama-sama memperingati Hari Ibu Ke-97, sebuah momentum bersejarah yang lahir dari perjalanan panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, dan kebebasan untuk bergerak bersama laki-laki dalam membangun bangsa.

Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan. 

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Halaman 1/3
123
Tags:
Teks Amanat Pembina Upacara
Hari Ibu
Upacara Hari Ibu
Hari Ibu 2025
Menteri PPPA
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas