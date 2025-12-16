Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Hari Ibu

Teks Doa Hari Ibu 2025 Resmi dari KemenPPPA, Upacara 22 Desember 2025 dan Link PDF

Teks doa Hari Ibu 2025 untuk upacara Hari Ibu ke-97 tahun 2025 resmi dirilis KemenPPPA RI lengkap dengan link download file PDFnya.

Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Teks Doa Hari Ibu 2025 Resmi dari KemenPPPA, Upacara 22 Desember 2025 dan Link PDF
KemenPPPA
DOA HARI IBU - Tangkapan layar tes doa Hari ibu 2025 pada pendoman KemenPPPA untuk upacara 22 Desember 2025. Teks doa Hari Ibu 2025 untuk upacara Hari Ibu ke-97 tahun 2025 resmi dirilis KemenPPPA RI lengkap dengan link download file PDFnya. 

TRIBUNNEWS.COM - Sejarah Hari Ibu 2025 di Indonesia berawal dari Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Kongres Perempuan Indonesia pertama menjadi tonggak penting kebangkitan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak sosial, pendidikan, dan politik. 

Dalam memperingati hari Ibu 2025 yang tahun ini jatuh pada Senin, 22 Desember 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) telah merilis pedoman penyelenggaraan upacara bendera.

Upacara Hari Ibu 2025, KemenPPPA RI mengangkat tema "Perempuan Berdaya, Perempuan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045."

Membacakan doa di peringatan Hari Ibu 2025, termasuk ketentuan dalam pedoman upacara bendera yang dirilis KemenPPPA RI.

Naskah atau teks doa Hari Ibu 2025 untuk upacara Hari Ibu ke-97 tahun 2025, telah dirilis lengkap dengan link download file PDFnya.

Teks doa Hari Ibu 2025 dalam artikel ini dapat dibacakan saat upacara peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 pada hari Senin, 22 Desember 2025.

Susunan upacara bendera menurut pedoman KemenPPPA RI, teks doa Hari Ibu 2025 dibacakan setelah menyanyikan Mars Hari Ibu.

Melalui teks doa Hari Ibu 2025, MenPPPA RI Arifatul Fauzi berharap agar ibu-ibu dan seluruh perempuan Indonesia insan yang kuat lahir dan batin, yang mampu berkarya, berdaya, serta membawa manfaat bagi sesama dan tanah air tercinta.

Selengkapnya simak teks doa Hari Ibu 2025 untuk upacara bendera Hari Ibu ke-97 22 Desember 2025, merujuk pedoman resmi KemenPPPA, berikut ini.

Do’a
Peringatan Hari Ibu
22 Desember 2025

Bismillahirrahmanirrahim.

Baca juga: Teks Amanat Pembina Upacara Hari Ibu 2025, Pidato Sambutan MenPPPA RI 22 Desember 2025 & Link PDF

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wassalatu wassalamu'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa 'ala alihi wa ashhabihi ajma'in.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dengan segala kerendahan hati kami memohon curahan rahmat, taufik, dan ridho-Mu. 

Pada hari yang penuh makna ini kami berkumpul untuk memperingati Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025, hari yang mengingatkan kami akan keteguhan perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Ya Allah, Engkau yang Maha Menyempurnakan segala ciptaan.

Kami bersyukur atas limpahan kasih sayang-Mu yang menjadikan perempuan sebagai sumber kehidupan, tiang keluarga, penopang bangsa, dan penerus peradaban. 

Halaman 1/2
12
Tags:
Upacara Hari Ibu
Hari Ibu
Hari Ibu 2025
Doa Hari Ibu
KemenPPPA
Tribunnews
