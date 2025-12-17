Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Hari Ibu

Lirik Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu untuk Dinyanyikan Tanggal 22 Desember

Peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember kerap diisi dengan menyanyikan Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu di sekolah, instansi, dan komunitas.

Penulis: Lanny Latifah
Editor: Endra Kurniawan
Dok.KemenPPPA
LOGO HARI IBU - Tangkap layar logo peringatan serta logo acara Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 resmi dari KemenPPPA Rabu (17/12/2025). Peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember kerap diisi dengan menyanyikan Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu. Kedua lagu tersebut menjadi simbol penghargaan, nasionalisme, dan penghormatan terhadap perjuangan ibu dan perempuan Indonesia. 

Ringkasan Berita:
  • Hari Ibu diperingati setiap 22 Desember, dan pada tahun 2025 jatuh pada Senin, 22 Desember 2025, sebagai momentum penghormatan terhadap peran perempuan dan ibu.
  • Peringatan Hari Ibu kerap diisi dengan menyanyikan Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu di sekolah, instansi, dan komunitas.
  • Kedua lagu tersebut menjadi simbol penghargaan, nasionalisme, dan penghormatan terhadap perjuangan ibu dan perempuan Indonesia.

 

TRIBUNNEWS.COM - Peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember merupakan momentum penting untuk mengenang dan menghormati peran perempuan serta ibu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Tahun ini, peringatan Hari Ibu jatuh pada Senin, 22 Desember 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia mengusung tema Hari Ibu ke-97 Tahun 2025: "Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045."

Tema ini menekankan ketekunan perempuan yang bekerja keras meski terbatas sumber daya, tetap menjadi penopang ekonomi keluarga, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan.

Salah satu bentuk peringatan yang sering dilakukan di sekolah, instansi pemerintahan, maupun komunitas adalah dengan menyanyikan Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu.

Lagu Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu memiliki makna yang mendalam sebagai ungkapan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih atas perjuangan serta pengorbanan ibu.

Kedua lagu ini juga menjadi simbol semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap perempuan Indonesia.

Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di laman KemenPPPA, simak inilah lirik Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu yang bisa dinyanyikan tanggal 22 Desember:

Baca juga: Teks Doa Hari Ibu 2025 Resmi dari KemenPPPA, Upacara 22 Desember 2025 dan Link PDF

Hymne Hari Ibu

Sekuntum Melati
Lambang Kasih Nan Suci
Ibu Indonesia
Pembina Tunas Bangsa
Berkorban, Sadar Cita Tercapai Dengan Giat Bekerja
Merdeka Laksanakan Bhakti Pada Ibu Pertiwi

Wanita Indonesia
Sebagai Ibu Bangsa
Insan Pembangunan, Mitra Sejajar Pria
Merdeka Melaksanakan Dharma
Tuk Mencapai Cita-Cita
Indonesia Nan Jaya, Adil Makmur Merata

Mars Hari Ibu

Merdeka melaksanakan dharma perlambang tekad kaum wanita
Bahu membahu dengan kaum pria mencapai kemerdekaan bangsa

Mempersiapkan generasi muda jadi penerus perjuangan bangsa
Bulan Desember dua puluh dua tahun dua puluh delapan

Awal kesatuan gerak wanita Indonesia meningkatkan peran wanita jadi tekad kita
Menjadi mitra sejajar pria dalam pembangunan bangsa
Hari Ibu Indonesia Pembangkit Semangat Juang Kita

Download Pedoman Penyelenggaraan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di laman KemenPPPA atau klik di sini.

(Tribunnews.com/Latifah)

Tribunnews
