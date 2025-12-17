Lirik Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu untuk Dinyanyikan Tanggal 22 Desember

Ringkasan Berita: Hari Ibu diperingati setiap 22 Desember, dan pada tahun 2025 jatuh pada Senin, 22 Desember 2025, sebagai momentum penghormatan terhadap peran perempuan dan ibu.

Peringatan Hari Ibu kerap diisi dengan menyanyikan Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu di sekolah, instansi, dan komunitas.

Kedua lagu tersebut menjadi simbol penghargaan, nasionalisme, dan penghormatan terhadap perjuangan ibu dan perempuan Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember merupakan momentum penting untuk mengenang dan menghormati peran perempuan serta ibu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Tahun ini, peringatan Hari Ibu jatuh pada Senin, 22 Desember 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia mengusung tema Hari Ibu ke-97 Tahun 2025: "Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045."

Tema ini menekankan ketekunan perempuan yang bekerja keras meski terbatas sumber daya, tetap menjadi penopang ekonomi keluarga, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan.

Salah satu bentuk peringatan yang sering dilakukan di sekolah, instansi pemerintahan, maupun komunitas adalah dengan menyanyikan Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu.

Lagu Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu memiliki makna yang mendalam sebagai ungkapan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih atas perjuangan serta pengorbanan ibu.

Kedua lagu ini juga menjadi simbol semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap perempuan Indonesia.

Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di laman KemenPPPA, simak inilah lirik Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu yang bisa dinyanyikan tanggal 22 Desember:

Hymne Hari Ibu

Sekuntum Melati

Lambang Kasih Nan Suci

Ibu Indonesia

Pembina Tunas Bangsa

Berkorban, Sadar Cita Tercapai Dengan Giat Bekerja

Merdeka Laksanakan Bhakti Pada Ibu Pertiwi

Wanita Indonesia

Sebagai Ibu Bangsa

Insan Pembangunan, Mitra Sejajar Pria

Merdeka Melaksanakan Dharma

Tuk Mencapai Cita-Cita

Indonesia Nan Jaya, Adil Makmur Merata

Mars Hari Ibu

Merdeka melaksanakan dharma perlambang tekad kaum wanita

Bahu membahu dengan kaum pria mencapai kemerdekaan bangsa

Mempersiapkan generasi muda jadi penerus perjuangan bangsa

Bulan Desember dua puluh dua tahun dua puluh delapan

Awal kesatuan gerak wanita Indonesia meningkatkan peran wanita jadi tekad kita

Menjadi mitra sejajar pria dalam pembangunan bangsa

Hari Ibu Indonesia Pembangkit Semangat Juang Kita

Download Pedoman Penyelenggaraan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di laman KemenPPPA atau klik di sini.

(Tribunnews.com/Latifah)