Kalender Jawa 18 Desember 2025, Makna Weton Kamis Wage & Malam Jumat Kliwon

Kalender Jawa 18 Desember 2025 bertepatan dengan weton Kamis Wage, sekaligus memasuki Malam Jumat Kliwon,  dapat menjadi waktu untuk refleksi.

Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Kalender Jawa 18 Desember 2025, Makna Weton Kamis Wage & Malam Jumat Kliwon
aceh.kemenag.go.id
KALENDER DESEMBER 2025 - Kalender Desember 2025 diambil pada Kamis (20/11/2025). Kalender Jawa 18 Desember 2025 bertepatan dengan weton Kamis Wage, sekaligus memasuki Malam Jumat Kliwon,  dapat menjadi waktu untuk refleksi. 

Ringkasan Berita:
  • Kalender Jawa adalah penanda waktu sekaligus sarana untuk membaca watak, menentukan hari baik, hingga memahami simbol-simbol spiritual yang diwariskan turun-temurun.
  • Tanggal 18 Desember 2025 dalam kalender Jawa bertepatan dengan Kamis Wage, sekaligus memasuki Malam Jumat Kliwon.   
  • Orang yang lahir pada weton Kamis Wage biasanya digambarkan sebagai pribadi yang sabar dan tidak suka tergesa-gesa.

TRIBUNNEWS.COM - Dalam tradisi kalender Jawa dipakai sebagai penanda waktu, serta sarana untuk membaca watak, menentukan hari baik, hingga memahami simbol-simbol spiritual yang diwariskan turun-temurun.

Sarana yang dipakai untuk membaca watak hingga spiritual masyarakat Jawa, yakni menggunakan gabungan hari dan pasaran atau yang disebut weton.

Kombinasi hari dan pasaran ini memiliki makna yang cukup mendalam dalam tradisi Jawa.

Karena tidak hanya terkait karakter seseorang yang lahir pada weton tersebut, tetapi juga diyakini membawa pengaruh tertentu terhadap suasana dan energi pada hari itu.

Tanggal 18 Desember 2025 dalam kalender Jawa bertepatan dengan Kamis Wage, sekaligus memasuki Malam Jumat Kliwon.   

Oleh karena itu, memahami makna weton Kamis Wage dan Malam Jumat Kliwon pada kalender Jawa 18 Desember 2025 dapat menjadi refleksi sekaligus panduan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik dari sisi pribadi maupun sosial.

Makna Weton Kamis Wage

Dalam hitungan Jawa, weton Kamis Wage memiliki jumlah neptu 11 (Kamis bernilai 8 dan Wage bernilai 3). 

Angka ini dipercaya mencerminkan sifat tenang, sederhana, dan penuh pertimbangan. 

Orang yang lahir pada weton Kamis Wage biasanya digambarkan sebagai pribadi yang sabar, tidak suka tergesa-gesa, serta memiliki kecenderungan untuk hidup sederhana. 

Mereka juga dikenal memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan sosial dengan baik, meski terkadang terlalu berhati-hati sehingga bisa kehilangan kesempatan.

Secara rejeki, weton Kamis Wage diyakini membawa keberuntungan yang stabil. 

Baca juga: Teks Doa Hari Ibu 2025 Resmi dari KemenPPPA, Upacara 22 Desember 2025 dan Link PDF

Orang dengan weton ini biasanya pandai mengelola keuangan dan memiliki kecenderungan untuk bekerja keras demi mencapai tujuan. 

Dalam hubungan sosial, mereka sering dianggap sebagai sosok yang bisa dipercaya, meski perlu lebih berani dalam mengambil keputusan penting.

Makna Malam Jumat Kliwon

Selain weton Kamis Wage, tanggal 18 Desember 2025 juga bertepatan dengan Malam Jumat Kliwon, yang dalam tradisi Jawa memiliki makna spiritual yang kuat. 

Malam Jumat Kliwon sering dianggap sebagai waktu yang penuh energi mistis, sehingga banyak digunakan untuk kegiatan spiritual seperti tirakat, doa, atau ritual tertentu. 

Tags:
Meaningful
Evergreen
Kalender Jawa 18 Desember 2025
Kalender Jawa
Kamis Wage
Jumat Kliwon
Jawa
