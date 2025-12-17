Kalender Jawa 18 Desember 2025, Makna Weton Kamis Wage & Malam Jumat Kliwon

Ringkasan Berita: Kalender Jawa adalah penanda waktu sekaligus sarana untuk membaca watak, menentukan hari baik, hingga memahami simbol-simbol spiritual yang diwariskan turun-temurun.

TRIBUNNEWS.COM - Dalam tradisi kalender Jawa dipakai sebagai penanda waktu, serta sarana untuk membaca watak, menentukan hari baik, hingga memahami simbol-simbol spiritual yang diwariskan turun-temurun.

Sarana yang dipakai untuk membaca watak hingga spiritual masyarakat Jawa, yakni menggunakan gabungan hari dan pasaran atau yang disebut weton.

Kombinasi hari dan pasaran ini memiliki makna yang cukup mendalam dalam tradisi Jawa.

Karena tidak hanya terkait karakter seseorang yang lahir pada weton tersebut, tetapi juga diyakini membawa pengaruh tertentu terhadap suasana dan energi pada hari itu.

Oleh karena itu, memahami makna weton Kamis Wage dan Malam Jumat Kliwon pada kalender Jawa 18 Desember 2025 dapat menjadi refleksi sekaligus panduan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik dari sisi pribadi maupun sosial.

Makna Weton Kamis Wage

Dalam hitungan Jawa, weton Kamis Wage memiliki jumlah neptu 11 (Kamis bernilai 8 dan Wage bernilai 3).

Angka ini dipercaya mencerminkan sifat tenang, sederhana, dan penuh pertimbangan.

Orang yang lahir pada weton Kamis Wage biasanya digambarkan sebagai pribadi yang sabar, tidak suka tergesa-gesa, serta memiliki kecenderungan untuk hidup sederhana.

Mereka juga dikenal memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan sosial dengan baik, meski terkadang terlalu berhati-hati sehingga bisa kehilangan kesempatan.

Secara rejeki, weton Kamis Wage diyakini membawa keberuntungan yang stabil.

Orang dengan weton ini biasanya pandai mengelola keuangan dan memiliki kecenderungan untuk bekerja keras demi mencapai tujuan.

Dalam hubungan sosial, mereka sering dianggap sebagai sosok yang bisa dipercaya, meski perlu lebih berani dalam mengambil keputusan penting.

Makna Malam Jumat Kliwon

Selain weton Kamis Wage, tanggal 18 Desember 2025 juga bertepatan dengan Malam Jumat Kliwon, yang dalam tradisi Jawa memiliki makna spiritual yang kuat.

Malam Jumat Kliwon sering dianggap sebagai waktu yang penuh energi mistis, sehingga banyak digunakan untuk kegiatan spiritual seperti tirakat, doa, atau ritual tertentu.