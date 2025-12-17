Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
UU Hak Cipta

Marcell Siahaan Acungkan Jempol Setelah MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Hak Cipta

Penyanyi Marcell Siahaan mengacungkan jempol setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Hak Cipta

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ibriza F.I
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Marcell Siahaan Acungkan Jempol Setelah MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Hak Cipta
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
SIDANG MK - Marcell Siahaan dan Armand Maulana, dalam sidang pembacaan putusan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Marcell tampak mengacungkan jempol usai mendengar putusan hakim bahwa perkara yang pihaknya ajukan dikabulkan sebagian 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Marcell Siahaan mengacungkan jempol setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Hak Cipta yang diajukan Ariel Noah dan 28 musisi Indonesia lainnya.

Reaksi Marcell Siahaan terjadi beberapa menit setelah mendengarkan putusan hakim konstitusi yang menyatakan perkara yang mereka ajukan dikabulkan sebagian.

Marcel Siahaan yang duduk bersebelah dengan vokalis gigi Armand Maulana tampak tersenyum.

Marcel dan Armand pun setelahnya tampak berbincang.

Sejumlah artis yang mengajukan gugatan terhadap UU Hak Cipta duduk di bangku depan ruang sidang MK saat hakim membacakan putusan perkara 28/PUU-XXIII/2025.

Baca juga: BREAKING NEWS: MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Hak Cipta Tentang Royalti yang Diajukan Ariel Noah Cs

Putusan diawali dengan pembacaan pertimbangan hukum sekira pukul 14.34 WIB.

Rekomendasi Untuk Anda

Para penggugat tampak serius menyimak Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum putusan.

Armand Maulana dalam kesempatan tersebut tampak menunjukkan gesture bertopang dagu sambil memandang ke arah majelis hakim konstitusi.

Tak hanya itu, sesekali Armand juga mengubah gesturenya dengan meletakkan kedua tangan di meja sidang.

Selain itu, beberapa kali Armand Maulana dan Marcell yang duduk bersebelahan tampak berbincang sambil sesekali keduanya tersenyum.

Baca juga: Penegasan MK Soal Acara Musik Komersial, EO Bertanggungjawab Bayar Royalti ke Pemegang Hak Cipta

Hingga akhirnya hakim MK pun membacakan putusan akhir. 

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan Perkara 28/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Terdapat tiga dalil uji materi dalam UU Hak Cipta yang dikabulkan MK. Di antaranya:

1. Royalti harus dibayar oleh event organizer (EO) dalam hal penyelenggaraan pertunjukkan komersial.

2. Pembayaran royalti itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
UU Hak Cipta
Marcell Siahaan
Armand Maulana
Mahkamah Konstitusi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas