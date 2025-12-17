Marcell Siahaan Acungkan Jempol Setelah MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Hak Cipta

Ringkasan Berita: Marcell Siahaan mengacungkan jempol setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Hak Cipta

Marcel Siahaan dan Armand Maulana tersenyum

Tiga dalil uji materi dalam UU Hak Cipta yang dikabulkan MK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Marcell Siahaan mengacungkan jempol setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Hak Cipta yang diajukan Ariel Noah dan 28 musisi Indonesia lainnya.

Reaksi Marcell Siahaan terjadi beberapa menit setelah mendengarkan putusan hakim konstitusi yang menyatakan perkara yang mereka ajukan dikabulkan sebagian.

Marcel Siahaan yang duduk bersebelah dengan vokalis gigi Armand Maulana tampak tersenyum.

Marcel dan Armand pun setelahnya tampak berbincang.

Sejumlah artis yang mengajukan gugatan terhadap UU Hak Cipta duduk di bangku depan ruang sidang MK saat hakim membacakan putusan perkara 28/PUU-XXIII/2025.

Putusan diawali dengan pembacaan pertimbangan hukum sekira pukul 14.34 WIB.

Para penggugat tampak serius menyimak Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum putusan.

Armand Maulana dalam kesempatan tersebut tampak menunjukkan gesture bertopang dagu sambil memandang ke arah majelis hakim konstitusi.

Tak hanya itu, sesekali Armand juga mengubah gesturenya dengan meletakkan kedua tangan di meja sidang.

Selain itu, beberapa kali Armand Maulana dan Marcell yang duduk bersebelahan tampak berbincang sambil sesekali keduanya tersenyum.

Hingga akhirnya hakim MK pun membacakan putusan akhir.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan Perkara 28/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Terdapat tiga dalil uji materi dalam UU Hak Cipta yang dikabulkan MK. Di antaranya:

1. Royalti harus dibayar oleh event organizer (EO) dalam hal penyelenggaraan pertunjukkan komersial.

2. Pembayaran royalti itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.