Lowongan Kerja

PAM Jaya Buka Rekrutmen untuk 11 Posisi Berbeda Bagian IT, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

PAM Jaya membuka lowongan kerja untuk mengisi 11 posisi berbeda di bagian IT. Pendaftaran hingga 22 Desember 2025.

Tribun X
Penulis: David AdiAdi
Editor: Tiara Shelavie
PAM Jaya Buka Rekrutmen untuk 11 Posisi Berbeda Bagian IT, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
pamjaya.co.id
LOWONGAN KERJA TERBARU - PAM Jaya membuka rekrutmen pegawai baru untuk mengisi 11 posisi berbeda di bagian IT. Pendaftaran dibuka hingga 22 Desember 2025. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM – PAM Jaya resmi membuka rekrutmen pegawai baru untuk mengisi 11 posisi di bagian IT.

Informasi mengenai lowongan kerja tersebut telah diunggah melalui akun Instagram @pamjaya_dki

“Sehubungan dengan dibutuhkannya pemenuhan kebutuhan tenaga penuh waktu untuk bekerja di kantor PAM JAYA seluruh wilayah DKI Jakarta,” tulis @pamjaya_dki

Adapun lowongan kerja ini terbuka bagi para lulusan Sarjana atau S1 dan telah memiliki pengalaman bekerja di bidangnya.

Batas waktu pendaftaran rekrutmen pegawai PAM Jaya yakni pada 22 Desember 2025.

Untuk mengetahui lebih detail, simak rinciannya di bawah ini.

Lowongan kerja

1. IT Application Operation Junior Specialist

Kualifikasi:

- Pendidikan minimal S1 dari jurusan Sistem Informasi, Teknik Informatika atau jurusan lain yang relevan

- Lulusan baru dipersilahkan melamar

- Bagi calon pelamar yang memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun di bidangnya akan diprioritaskan.

2. IT Change & Configuration Management Junior Specialist

Kualifikasi:

- Pendidikan minimal S1 dari jurusan Sistem Informasi, Teknik Informatika atau jurusan lain yang relevan

- Lulusan baru dipersilahkan melamar

- Bagi calon pelamar yang memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun di bidangnya akan diprioritaskan.

3. IT Governance, Risk & Compliance Junior Specialist

Kualifikasi:

PAM Jaya
lowongan kerja
sarjana
DKI Jakarta
rekrutmen pegawai baru
