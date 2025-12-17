Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pemuda Muhammadiyah Nilai Perpol 10/2025 Konstitusional dan Beri Kepastian Hukum

Pemuda Muhammadiyah nilai Perpol 10/2025 konstitusional, beri kepastian hukum. Putusan MK larang polisi rangkap jabatan sipil, publik kritik aturan.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Acos Abdul Qodir
Ringkasan Berita:
  • Pemuda Muhammadiyah sebut Perpol 10/2025 konstitusional, beri kepastian hukum penugasan polisi aktif.
  • Putusan MK larang polisi rangkap jabatan sipil, Perpol justru buka ruang baru.
  • Kapolri tegaskan Perpol hormati putusan MK, kritik publik menilai aturan bertentangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad menilai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 adalah konstitusional dan memberi kepastian hukum bagi penugasan polisi aktif di luar struktur organisasi Polri.

Dzulfikar menyebut aturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

“Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 adalah konstitusional, sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025,” kata Dzulfikar kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, pengaturan penempatan anggota Polri di luar struktur organisasi, termasuk di 17 kementerian dan lembaga, justru memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait ruang lingkup jabatan yang dapat diisi oleh polisi aktif.

Dzulfikar menegaskan, MK dalam putusannya tidak membatalkan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Jabatan di luar kepolisian yang memiliki kaitan dengan tugas Polri tetap dapat diisi oleh anggota aktif.

Putusan MK 114/PUU‑XXIII/2025 menegaskan kewajiban mundur atau pensiun hanya berlaku bagi jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan fungsi kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Mahkamah menegaskan bahwa jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian,” pungkasnya.

Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil

Pada 13 November 2025, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 atas gugatan advokat Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite.

MK menegaskan frasa “atas penugasan dari Kapolri” dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Artinya, anggota Polri aktif wajib mundur atau pensiun bila hendak menduduki jabatan sipil, sehingga tidak ada lagi celah penugasan langsung dari Kapolri.

Perpol 10/2025 Bolehkan Polisi Aktif di 17 K/L

Hanya 29 hari setelah putusan MK, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi.

Aturan ini membuka ruang bagi polisi aktif menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil, termasuk BNN, BNPT, BIN, OJK, PPATK, BSSN, dan KPK.

Polri menjelaskan Perpol diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum penugasan anggota Polri di lembaga strategis yang dinilai membutuhkan fungsi kepolisian.

Kapolri: Perpol Hormati Putusan MK

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Perpol disusun bukan untuk mengabaikan putusan MK, melainkan menindaklanjutinya.

“Polri menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol,” ujarnya di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Perpol 10/2025
polisi aktif
putusan MK
Mahkamah Konstitusi
Listyo Sigit Prabowo
