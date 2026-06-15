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Engak Sampai 5 Menit, Beli Token PLN di DANA Bisa Langsung Beres

Beli token listrik di DANA praktis, aman, dan hemat. Biaya admin cuma Rp 1.500 dan riwayat token tersimpan otomatis di aplikasi.

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zoom-in Engak Sampai 5 Menit, Beli Token PLN di DANA Bisa Langsung Beres
Shutterstock/tuan12
BELI TOKEN LISTRIK - Cara beli token listrik di DANA cepat dan praktis, cukup beberapa langkah dari smartphone tanpa perlu keluar rumah. 
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Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah meningkatnya kebutuhan transaksi digital, pembelian token listrik prabayar menjadi salah satu layanan yang paling sering digunakan masyarakat untuk memastikan pasokan listrik di rumah tetap aman. Melalui aplikasi DANA, pengguna dapat membeli token listrik selama 24 jam setiap hari, termasuk saat malam hari maupun hari libur. 

Cara beli token listrik di DANA kini juga bisa dilakukan kapan saja, langsung dari smartphone tanpa perlu keluar rumah. Pengguna cukup memasukkan nomor meter PLN, memilih nominal token, lalu pembayaran dapat diproses dalam hitungan menit dengan biaya admin Rp1.500. 

Keunggulan Beli Token Listrik di DANA

DANA adalah aplikasi dompet digital yang memungkinkan penggunanya melakukan berbagai transaksi keuangan secara online, mulai dari pembayaran QRIS, transfer uang, hingga pembelian token listrik prabayar PLN.

Cara beli token PLN di DANA cukup diminati karena prosesnya cepat dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja.

Melalui DANA, pengguna tidak perlu menunggu jam operasional gerai atau loket pembayaran fisik sehingga sangat membantu saat listrik habis di waktu darurat, seperti larut malam atau hari libur.

Keamanan transaksi di DANA juga terjamin karena aplikasi ini diawasi langsung oleh Bank Indonesia (BI). Selain itu, DANA dilengkapi sistem DANA Protection yang berupa perlindungan berlapis untuk menjaga keamanan setiap transaksi pengguna.

Biaya Admin Token Listrik di DANA Termurah, Hanya Rp1.500

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Selain cepat dan aman, biaya admin pembelian token listrik di DANA juga tergolong kompetitif. Pengguna hanya dikenakan biaya admin token listrik DANA Rp1.500 per transaksi, salah satu yang termurah di kelasnya.

Tarif tersebut lebih hemat dibandingkan biaya admin pembelian token listrik di sejumlah kanal pembayaran lain yang umumnya berada di kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per transaksi. Dengan biaya admin yang lebih ringan, DANA dapat menjadi salah satu pilihan bagi pengguna yang mencari solusi token listrik murah untuk kebutuhan sehari-hari. 

Bagi pengguna yang sering melakukan isi ulang token, selisih ini cukup signifikan dalam jangka panjang.

Cara Beli Token Listrik via DANA

Dilansir dari laman dana.id, cara isi token listrik via DANA atau membeli token listrik di DANA cukup sederhana dan hanya memakan waktu beberapa menit. Berikut langkah-langkahnya.

  1. Buka aplikasi DANA di smartphone dan pastikan sudah login ke akun.
  2. Pada halaman utama, cari dan pilih menu "Listrik".
  3. Pilih tipe layanan "Token" untuk melakukan pembelian token listrik prabayar.
  4. Masukkan Nomor Meter PLN yang terdaftar, pastikan nomor yang dimasukkan benar.
  5. Pilih nominal pembelian sesuai kebutuhan, seperti Rp20.000, Rp 50.000, Rp100.000, dan seterusnya.
  6. Periksa kembali detail pembelian untuk memastikan semua informasi sudah sesuai.
  7. Tap tombol "Beli" atau "Bayar" untuk memproses transaksi.
  8. Setelah transaksi berhasil, token listrik berupa 20 digit kode akan muncul di layar dan terkirim melalui notifikasi dalam aplikasi.

Selanjutnya, masukkan 20 digit kode tersebut ke meteran listrik di rumah. Pastikan kode dimasukkan dengan cermat agar listrik segera menyala kembali.

Cara Melihat Riwayat Nomor Token Listrik di DANA

Salah satu keunggulan beli token PLN di DANA adalah seluruh riwayat transaksi, termasuk nomor token listrik, tersimpan otomatis di aplikasi. 

Pengguna tidak perlu khawatir kehilangan kode token karena bisa dicek kembali kapan saja.

Berikut cara melihat nomor token listrik di DANA.

  1. Buka aplikasi DANA di smartphone.
  2. Pilih menu "Riwayat" atau "History" di halaman utama.
  3. Cari transaksi pembelian token listrik yang dimaksud.
  4. Tap transaksi tersebut untuk melihat detail.
  5. Scroll ke bawah hingga menemukan 20 digit kode token listrik.

Dengan fitur ini, pengguna tetap bisa menggunakan token meski notifikasi pembelian sudah terhapus.

Baca juga: Solusi Praktis untuk Bayar Tagihan dan Beli Token Listrik: Pakai Dompet Digital DANA!

Cara Atur Pembayaran Tagihan dengan DANA My Bills

DANA My Bills adalah fitur di DANA yang membantu pengguna mengatur dan membayar berbagai tagihan rumah tangga secara digital, mulai dari token listrik PLN, listrik pascabayar, air, internet, hingga tagihan bulanan lainnya dalam satu aplikasi. Melalui fitur ini, pengguna juga dapat membeli token listrik kapan saja langsung dari smartphone tanpa perlu keluar rumah. 

Tidak hanya itu, fitur ini juga dapat berfungsi sebagai pengingat otomatis kapan jadwal bayar tagihan tiba. Tidak hanya sebagai pengingat, fitur tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menjadwalkan pembayaran otomatis sehingga tidak ada tagihan yang terlewat.

Berikut cara menggunakan DANA My Bills.

  1. Buka aplikasi DANA, pilih "Semua Layanan", lalu pilih "Langganan".
  2. Pilih opsi "Buat Langganan Baru".
  3. Pilih layanan yang diinginkan.
  4. Pilih "Tambah Tagihan Baru (+)".
  5. Masukkan detail informasi tagihan, lalu pilih "Tambah Tagihan".
  6. Masukkan Nama Langganan, contohnya "Bayar Tagihan Listrik".
  7. Pilih Tanggal Pembayaran untuk pengingat tagihan.
  8. Pilih "Auto Debit" untuk tagihan pascabayar.
  9. Pilih "Atur Pengingat" yang akan mengingatkan pengguna sekali dalam sebulan.
  10. Pilih "OK" dan Langganan berhasil diaktifkan.

Cara Instal Aplikasi DANA

Bagi yang belum memiliki aplikasi DANA, aplikasi resminya bisa diunduh dan diinstal melalui Google Play Store, App Store, atau AppGallery. Setelah aplikasi terpasang, lakukan pendaftaran dan verifikasi akun untuk dapat menggunakan seluruh fitur, termasuk pembelian token listrik.

Selain untuk membeli token listrik, saldo DANA juga bisa digunakan untuk membayar tagihan internet, air, BPJS, hingga pulsa. Bahkan, pengguna juga bisa melakukan transfer ke bank dan investasi melalui satu aplikasi yang sama.

Yuk, instal DANA sekarang dan nikmati mudahnya bayar token listrik hingga tagihan lainnya kapan saja!

Baca juga: Aman Transaksi di Dompet Digital, Ini Tips yang Perlu Kamu Tahu

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Sumber: Tribunnews.com
Tags:
token listrik
PLN
Dompet Digital DANA
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