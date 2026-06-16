Penilaian Pasar Kripto oleh Broker Elev8: Haruskah Trader Membeli Bitcoin Sekarang?

TRIBUNNEWS.COM - Bitcoin sudah lama mempertahankan reputasi sebagai salah satu aset yang paling disalahpahami di pasar keuangan global, sering kali digerakkan oleh trading FOMO (takut ketinggalan), gelombang FUD (takut, tidak pasti, dan ragu), hype yang sedang trendi dan spekulasi agresif.

Harganya melonjak dari kurang dari $200 pada tahun 2015 menjadi lebih dari $120.000 per koin pada tahun 2025, karena alasan yang masih sulit dipahami oleh banyak peserta pasar tradisional.

Akibatnya, banyak orang yang berurusan dengan mata uang kripto ini menyesal tidak membeli lebih banyak atau meninggalkan pasar terlalu dini.

Namun, sekarang harga Bitcoin telah turun ke harga terendah dalam 20 bulan terakhir, broker Elev8 mengajukan pertanyaan penting: Apakah sekarang waktu yang sempurna untuk membangun posisi long yang disiplin?

Mengapa Bitcoin Mengalami Penurunan

Pada saat penulisan artikel ini, Bitcoin diperdagangkan mendekati $63.000, harga terendah dalam beberapa minggu dan tidak jauh dari harga terendah dalam 20 bulan terakhir.

Kar Yong Ang, seorang analis pasar keuangan di Elev8, percaya bahwa koreksi saat ini, yang dimulai pada 10 Mei ketika BTC/USD menolak dan gagal menembus di atas rata-rata pergerakan 200 harinya, terkait langsung dengan penurunan likuiditas masif dari pasar kripto ke pasar lainnya.

Dia mencatat bahwa musim keuntungan korporat Q1 2026, yang berakhir pada akhir Mei, memberikan bahan bakar besar untuk saham teknologi kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan perangkat keras.

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"Ketika modal bergegas masuk ke raksasa teknologi dan penyedia perangkat keras, itu secara efektif menyedot likuiditas penting dari aset digital," kata Kar Yong Ang, menambahkan bahwa minyak, yang naik sekitar 50 persen sejak awal konflik yang terkait dengan Iran, lebih lanjut bersaing untuk mendapatkan modal investasi.

Memang, tekanan terlihat dalam perilaku investor. Menurut CNBC, pemilik bitcoin solid secara umum menjual sekitar senilai $2,4 miliar mata uang digital di awal Juni, dengan 26 persen penjual baru-baru ini telah membeli di harga di atas $90.000.

Kelompok pembeli terkemuka ini tetap kuat selama pasar bear sebelumnya, tetapi mereka akhirnya menjual saat harga mencapai titik terendah siklus baru.

Penurunan ini juga sesuai dengan teori lama bahwa pasar bitcoin mengikuti siklus pemilu AS. Harga secara tradisional melambung setelah pemilu presiden AS, mencapai rekor tertinggi di paruh akhir tahun, seperti yang terlihat pada tahun 2017, 2021, dan 2025.

Sebaliknya, selama tahun pemilu paruh waktu AS, Bitcoin dalam sejarahnya runtuh menjadi pasar bear yang parah, dengan kerugian yang berlarut-larut lebih dari 20 persen.

Menambah kesuraman, Crypto Fear & Greed Index telah jatuh ke tingkat ekstrim di angka 12, menandakan pesimisme mendalam di antara para trader yang sekarang memperdebatkan apakah $50.000 bisa menjadi lantai kapitulasi.

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Apakah Bitcoin Murah?

Jawabannya tergantung pada perspektif Anda. Bagi para skeptis yang percaya bahwa mata uang kripto ini tidak memiliki utilitas fundamental, harga berapa pun terlalu tinggi. Namun, metrik institusional menunjukkan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya dibandingkan dengan aset tradisional.

Menurut data dari Bitwise Europe, Bitcoin masih diperdagangkan di bawah rata-rata historisnya dalam hal rasio nilai pasar terhadap nilai realisasi (MVRV), yang merupakan padanan on-chain dari rasio harga tarhadap buku.