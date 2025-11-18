Changan Mendebut di GJAW 2025, Bawa Lumin EV Pesaing Airev

Ringkasan Berita: Changan Automobile akan tampil perdana sebagai pendatang baru di pasar otmotif Indonesia di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 pada 21-30 November 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Merek Tiongkok ini akan memperkenalkan mobil listrik mini Lumin EV dan SUV listrik Deepal S07.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produsen otomotif asal Tiongkok, Changan Automobile, akan mendebut perdana di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 pada 21-30 November 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Changan diperkirakan akan membawa Lumin EV, city car listrik berukuran kompak dan Deepal S07, SUV listrik premium bergaya futuristik yang menjadi model unggulan merek tersebut.

Chief Marketing Officer PT Dinamika Indomobil Transportasi (DIT) Ariadi menyatakan, debut ini merupakan langkah strategis Changan untuk memperkenalkan identitas produknya sejak awal.

"Di sini, kami akan launching secara resmi produk baru sebagai langkah awal untuk memperkenalkan keunggulan-keunggulan produk Changan kepada masyarakat di Indonesia," tutur Ariadi dalam konferensi pers GJAW 2025 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Untuk memperkuat fondasi bisnisnya di Indonesia, Changan Automobile bekerja sama dengan Indomobil Group sebagai mitra strategis.

Lumin EV

Lumin EV merupakan city car listrik dengan velg berukuran 14 inci dengan desain sederhana. Lampu belakangnya serupa dengan desain lampu depan, menciptakan tampilan minimalis namun modern.

Secara dimensi, Lumin memiliki ukuran panjang 3.270 mm, lebar 1.700 mm, tinggi 1.545 mm dan wheelbase 1.980 mm Jika dibandingkan Wuling Airev, Lumin lebih panjang dan lebar, namun jarak sumbu rodanya lebih pendek.

Kabinnya berkapasitas empat penumpang, dengan layout sederhana, terdapat spidometer digital di balik kemudi dan head unit layar sentuh.

Soal performa, Lumin EV dibekali baterai 28,1 kWh dengan jarak tempuh 301 km (CLTC). Pengisian dayanya mendukung DC fast charging, dengan waktu 30-80 persen dalam 30 menit.

Motor listrik tunggalnya menghasilkan 46 dk dan 87 Nm dengan penggerak roda depan. Kecepatan maksimum tercatat 101 km/jam.

Deepal S07

Deepal S07 merupakan SUV Premium dengan teknologi Huawei. Mobil ini dibekali motor listrik 160 kW (214 dk) dengan torsi 320 Nm, menggunakan baterai 79,97 kWh yang mampu menempuh 475 km (WLTP).

Dimensi bodinya mencakup panjang 4.750 mm, lebar 1.930 mm, tinggi 1.625 mm, dengan kapasitas bagasi mencapai 510 liter.

Fitur unggulan Deepal S07 ialah layar infotainment 15,6 inci yang dapat diputar, head-up display (HUD), sistem bantuan pengemudi canggih berbasis teknologi Huawei dan pengisian daya cepat DC.

Kedua model ini akan ditampilkan kehadapan publik untuk pertama kali saat GJAW 2025, tepatnya pada Jumat (21/11/2025) di ICE BSD.