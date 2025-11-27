Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Ringkasan Berita: Ada 33 unit kendaraan berbagai merek dan tipe untuk dicoba langsung oleh pengunjung di area test drive selama pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Selain mobil, pengunjung juga bisa test ride sepeda motor yang disediakan exhibitor.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang berlangsung hingga 30 November 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, menyediakan 33 unit kendaraan berbagai merek dan tipe untuk dicoba langsung oleh pengunjung di area test drive.

"Ini adalah kesempatan terbaik untuk merasakan performa, teknologi dan kenyamanan kendaraan terbaru sebelum menentukan pilihan. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan pengalaman otomotif yang lengkap dan menyenangkan," kata Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo Anton Kumonty, Rabu (26/11/2025).

Sebanyak 33 kendaraan yang bisa dijajal untuk test drive antara lain Baic BJ-40 Plus CKD, BJ-30 AWD dan X-55 II Prime; BMW X1 sDrive18i XLine, M2, 520i, X5 M Sport Pro, X7 M Sport New Profile, iX1 eDrive20 M Sport dan i5 eDrive40 New Profile.

Kemudian, BYD Atto 1, Sealion, Seal, Dolphin, M6 dan Atto 3; Changan Deepal S07 dan Lumin; Chery J6T, Tiggo 8 CSH, Tiggo 8 CSH AWD, Tiggo 8 ICE, Tiggo 9 CSH, Tiggo Cross, E5 dan C5.

Citroën menyediakan C3 Aircross, eC3, dan C3 MT untuk test drive dan ada juga Daihatsu Rocky Hybrid, Denza D9, dan DFSK Gelora E Mini Bus.

Ford menyediakan unit test drive Ranger Raptor 3.0, Ranger Raptor Wildtrak, Ranger Wildtrak, Everest Titanium, dan Everest.

Aion dari GAC Indonesia membawa Aion UT, Aion V, Hyptce HT dan Y Plus. Geely menyediakan EX2 Pro, EX2 Max, EX5, dan Starray, sementara GWM menghadirkan Ora 03, Haval Jolion, Tank 300 Diesel, Tank 300 HEV dan Tank 500.

Honda membawa Stepwgn dan HR-V, Hyundai menyediakan Stargazer Cartenz, Creta, Santa Fe HEV, Tucson HEV, Palisade HEV, Kona dan Ioniq 5.

Jaecoo menyiapkan J5 EV, J8 SHS, dan J7 SHS. Jetour membawa T2 2.0, Dashing Journey, Dashing Inspira, X70 Plus Journey, dan X70 Plus Inspira.

Jeep menyediakan Wrangler 4 Door Rubicon, sementara Lepas membawa L8 dan L8 Plus. Mazda menyediakan CX-5 dan CX-3, Maxus membawa MIFA 9 dan Mercedes-Benz membuka kesempatan mencoba GLS 450, GLA 35, E 200, C 300, GLC 300, S 450 dan GLE 450.

MG membawa MG VS HEV, MG 4 EV, ZS EV, dan MG ZS. Mini menyediakan Countryman hingga model 3 Door EV terbaru. Mitsubishi Motors menghadirkan Destinator, Pajero Sport, XForce, Xpander Cross dan Xpander.

Polytron membawa G3+, Seres dengan E1, Subaru dengan Forester, Crosstrek dan Outback, Toyota menyediakan Agya Stylix, Alphard HEV, Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV.

Suzuki membawa Fronx, XL7 Hybrid, Grand Vitara dan Jimny 5D, sementara VinFast menghadirkan VF 3, VFe34, VF 5, VF 6 dan VF 7. Wuling melengkapi dengan Darion EV, Darion PHEV, New Alvez, Air EV, Binguo EV dan Cloud EV.

Untuk area test ride, sejumlah merek motor juga menyediakan unit yang dapat dicoba, seperti Aprilia dengan Tuarex, DIBAO dengan Dolpin dan Nitros, Indomobil E-Motor dengan Tyranno EV, Sprinto dan Adora EV, Moto Guzzi dengan Moto Guzzi 7, serta Polytron dengan FOX 200 dan FOX 350.

Royal Enfield membawa Shotgun 650 dan Classic 350, Scomadi menghadirkan Technica 200i Adventure dan Vespa membuka kesempatan mencoba Primavera.



