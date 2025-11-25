Chery X Mendebut di GJAW 2025, Indonesia Negara Pertama World Premiere

Ringkasan Berita: Chery menjadikan Indonesia negara pertama debut global untuk model SUV terbaru Chery X dalam wujud mobil konsep.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Chery menjadikan Indonesia negara pertama debut global untuk model SUV terbaru Chery X dalam wujud mobil konsep.

Mobil bergaya boxy dengan berdimensi besar ini menjadikan penyelenggaraan GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang sebagai debu pertamanya di Indonesia, Senin, 24 November 2025.

PT Chery Sales Indonesia (CSI) menyebut Chery X sebagai Ultimate Space Family Multi-SUV. Penampilan pertamanya dikemas dalam kotak hitam yang dibalut layar LED raksasa bertuliskan "What is X" sebelum selubung dibuka Senin kemarin demi memancing rasa penasaran pengunjung GJAW 2025.

Indonesia menjadi penampilan perdana di luar negeri untuk Chery X setelah China di ajang global Chery Brand Night 2025 Oktober lalu di Wuhu, China.

Budi Jantania, Sales Director CSI bilang, Chery X terlahir dari inspirasi harimau yang melambangkan kekuatan dan ketangguhan sejati lewat penyematan Tiger’s Roar Front Face yang tegas, berpadu Tiger’s Stance dengan tiga garis claw mark yang memberi kesan kokoh.

Sebagai "Ultimate Space Family Multi-SUV", Chery X hadir dari inisiatif ‘user co-creation’ untuk mendobrak batasan desain konvensional dengan menawarkan fleksibilitas ruang dan fungsi modular yang dapat beradaptasi sesuai kebutuhan penggunanya.

Indonesia disebut turut menjadi kontributor pembuatan konsep produknya sejalan dengan semangat “The New Revolution Built For Indonesia”.

MENDEBUT DI INDONESIA - Chery X, SUV konsep bergaya boxy dengan dimensi besar tampil perdana di penyelenggaraan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, Senin, 24 November 2025.

Setiap elemen Chery X dirancang secara presisi untuk menjawab kebutuhan nyata dalam berbagai situasi keluarga. Kendaraan ini lahir dari kolaborasi langsung dengan pengguna, bukan semata-mata dari asumsi pabrikan.

Chery X nantinya akan diproduksi dengan penyematan teknologi Chery Super Hybrid (CSH) demi mendapatkan efisiensi dan emisi rendah.

CSH memiliki manajemen energi cerdas saat beralih antara mode pure electric untuk perjalanan dekat tanpa emisi dan mode hybrid penuh untuk jangkauan yang diperluas (extended range), secara efektif menghilangkan kekhawatiran soal jarak tempuh.

Chery X mengusung konsep 6=1, teknologi modular ini memungkinkan satu platform kendaraan bertransformasi melalui pengaturan ulang konfigurasi kursi hingga pelepasan pintu bagasi belakang (removable rear tailgate).

Fleksibilitas ini membuatnya bisa mengakomodir hingga 99 persen skenario mobilitas keluarga untuk pilihan empat, enam atau tujuh penumpang, dengan skenario untuk membawa barang berukuran besar, perjalanan jauh dengan ruang kabin lebih lega, menjalankan rutinitas kerja, hingga berkemah.

Mobil ini memiliki panjang 4.900 mm dan wheelbase 2.800 mm. Struktur quick-release-nya bisa mengubah SUV ini menjadi sebuah double-cabin.

Wading depth ditingkatkan hingga 700 mm dan ground clearance 220 mm agar stabil di genangan, banjir ringan, jalan berlubang, hingga jalur berbatu.