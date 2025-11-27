Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Ringkasan Berita: Penyelenggaraan pameran GAIKINDO Jakarta Auto Week 2025 juga memberikan edukasi tentang dunia otomotif.

Di booth Bridgestone, pengunjung bisa mempelajari lebih dalam tentang struktur internal ban, termasuk lapisan kompon, konstruksi sidewall, dan pola desain tapak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Penyelenggaraan GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang pada 21–30 November 2025 juga menawarkan pengetahuan tentang dunia otomotif roda empat.

Di booth Bridgestone di pengunjung bisa mempelajari lebih dalam tentang struktur dan material ban kendaraan bermotor.

Di hall 8, booth merek ban asal Jepang ini menyiapkan sudut ‘Tire Secrets Unlocked’ untuk mengenal seluk-beluk ban kendaraan di mana ditampilkan ‘Tire Anatomy Experience’, modul interaktif yang memperlihatkan bagaimana sebuah ban dirancang dan bekerja.

Di area ini, pengunjung dapat melihat struktur internal ban, termasuk lapisan kompon, konstruksi sidewall, dan pola desain tapak ban kendaraan.

Bridgestone juga menampilkan berbagai material utama yang digunakan dalam pembuatan ban, seperti karet alam, karet sintetis, carbon black, tire cord, dan material pendukung lainnya.

Di GJAW 2025, Bridgestone juga menampilkan rangkaian ban unggulan dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan mobilitas modern, termasuk ban EVready.

Di sini dipajang seri ban Turanza, Ecopia, Dueler dan Potenza yang mewakili beragam karakter mobil dan pola berkendara masyarakat Indonesia.

Di booth yang sama, pengunjung juga dapat mengenal lebih dekat ‘Hands Campaign’, kampanye global Bridgestone yang menekankan pentingnya keselamatan berkendara karena ban adalah satu-satunya komponen kendaraan yang bersentuhan langsung dengan jalan dan memiliki permukaan sebesar telapak tangan.

Di GJAW 2025 Bridgestone juga memberikan penawaran khusus selama pameran agar pengunjung mendapatkan ban berkualitas yang sesuai kebutuhan, tanpa menyampingkan aspek keselamatan.

President Director Bridgestone Indonesia Mukiat Sutikno mengatakan, melalui program edukatif di GJAW 2025, pihaknya mengajak pengunjung memahami kembali peran ban sebagai komponen yang mempengaruhi kenyamanan dan kendali kendaraan dalam berbagai situasi berkendara.

Melalui seluruh rangkaian aktivitas ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa komitmen mereka terhadap keselamatan bukan hanya terwujud dalam produk, tetapi juga dalam edukasi yang berkelanjutan.

GJAW 2025 diikuti 80 merek kendaraan roda empat, roda dua dan industri pendukung otomotif. Selama pameran berlangsung pengunjung juga bisa melakukan test drive dan test ride kendaraan di area indoor dan outdoor.