GJAW 2025

Daihatsu Mulai Serah Terima Unit Rocky Hybrid ke Pembeli

Ada tiga pembeli pertama yang mewakili seremoni serah terima unit Rocky Hybrid di gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Daihatsu Mulai Serah Terima Unit Rocky Hybrid ke Pembeli
Tribunnews/Lita Febriani
SERAH TERIMA UNIT - Daihatsu memanfaatkan momentum pembukaan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang untuk memulai distribusi Rocky Hybrid ke pembeli yang secara simbolis diwakili oleh 3 pemesan, Jumat, 21 November 2025. 
Ringkasan Berita:
  • Daihatsu memanfaatkan momentum pembukaan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 untuk memulai distribusi Rocky Hybrid ke pembeli.
  • Ada tiga pembeli pertama yang mewakili seremoni serah terima unit Rocky Hybrid di GJAW 2025.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Daihatsu memanfaatkan momentum pembukaan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 untuk memulai distribusi Rocky Hybrid ke konsumen setelah rilis di GIIAS 2025 Juli lalu.

Marketing and Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor Sri Agung Handayani menyebut, penyerahan tiga unit ini sebagai bentuk apresiasi terhadap konsumen yang sabar menunggu kehadiran model hybrid pertama Daihatsu di pasar domestik.

"Kehadiran Rocky Hybrid di Indonesia merupakan salah satu upaya Daihatsu terhadap komitmen Carbon Neutral. Mobil dengan teknologi e-Smart Hybrid ini sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik," kata Sri Agung saat penyerahan Rocky Hybrid di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Jumat (21/11/2025).

Ada tiga pembeli pertama yang mewakili seremoni serah terima unit Rocky Hybrid di GJAW 2025.

Rocky Hybrid merupakan SUV kompak dengan dilengkapi motor listrik dan mesin bensin 1.2L WA-VEX yang berfungsi sebagai generator pengisian daya baterai bertegangan 177,6 volt.

Sistem ini menghasilkan daya 0,74 kWh dan disalurkan melalui transmisi khusus hybrid transaxle, yang mampu memproduksi tenaga 106 PS dan torsi 170 Nm, salah satu yang terbesar di kelasnya.

Daihatsu mengklaim Rocky Hybrid menawarkan lima keunggulan utama, yakni efisiensi bahan bakar, emisi rendah, akselerasi responsif, fitur keselamatan lengkap, serta sensasi berkendara yang menyenangkan.

Berdasarkan metode pengujian JC08 di Jepang, konsumsi bahan bakar mobil ini diklaim mencapai 34,8 km/liter. Sementara emisinya disebut hanya 83 gram CO₂/km.

Untuk performa, Rocky Hybrid diklaim mampu berakselerasi 0-100 km/jam dalam sekitar 10 detik. Dari sisi keselamatan, mobil ini dibekali enam airbag, ABS, EBD, VSC, HSA, Blind Spot Mirror, ISOFIX, serta delapan fungsi Advanced Safety Assist (ASA).

Baca juga: World Premiere Toyota Veloz Hybrid EV di GJAW 2025 Harga Khusus Cuma Rp 299 Juta

Bagian interior mengusung desain modern dengan kabin senyap, serta fitur Smart Pedal yang memungkinkan pengendalian kecepatan hanya melalui pedal gas sekaligus mengoptimalkan pengisian baterai.

Baca juga: Harga Pre-booking Lepas L8 Rp589 Juta di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025

Rocky Hybrid dipasarkan dengan harga Rp 299.850.000, OTR DKI Jakarta dan sudah dapat dipesan di seluruh jaringan dealer resmi Daihatsu di Indonesia.

 

Sumber: Tribunnews.com
Daihatsu
Rocky Hybrid
GJAW 2025
Berita Populer
Berita Terkini
