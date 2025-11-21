Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GJAW 2025

GJAW 2025 Dibuka, Area Pameran Meluas Tiga Kali Lipat

Perluasan skala pameran dapat memberi dampak positif untuk industri otomotif di akhir tahun yang penuh tantangan ini.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in GJAW 2025 Dibuka, Area Pameran Meluas Tiga Kali Lipat
Lita/Tribunnews
GJAW 2025 - Pembukaan pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang diselenggarakan pada 21-30 November 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025). GJAW 2025 diikuti 80 brand industri otomotif. 

 

Ringkasan Berita:
  • GJAW 2025 yang diselenggarakan pada 21-30 November 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.
  • GJAW telah berkembang pesat dalam empat tahun terakhir penyelenggaraan.
  • Perluasan skala pameran dapat memberi dampak positif untuk industri otomotif di akhir tahun yang penuh tantangan ini.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang diselenggarakan pada 21-30 November 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, resmi dibuka, Jumat (21/11/2025).

Tahun ini, GJAW mencatatkan perkembangan paling signifikan sejak pertama kali diselenggarakan, dengan penggunaan seluruh hall 1-10 ICE BSD dan total area mencapai 90.000 meter persegi.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menyebut, GJAW telah berkembang pesat dalam empat tahun terakhir penyelenggaraan.

Baca juga: Lexus Luncurkan RZ 500e di GJAW 2025, Pertama yang Punya Teknologi Steer by Wire

"Pada tahun 2022 dimulai dengan area pameran seluas 30.000 meter persegi. Kini pada tahun 2025 pameran ini telah berkembang menjadi 90.000 meter persegi. Ini adalah peningkatan yang cukup signifikan. Luas pameran menunjukkan peningkatan tiga kali lipat hanya dalam empat tahun penyelenggaran," tutur Putu dalam pembukaan GJAW 2025, Jumat (21/11/2025).

Putu berharap perluasan skala pameran dapat memberi dampak positif untuk industri otomotif di akhir tahun yang penuh tantangan ini.

"Kami berharap berbagai program akan menciptakan momentum penjualan yang masif sekaligus menjadi pendorong penting bagi pencapaian industri otomotif nasional menjelang tutup tahun 2025," ucap Putu.

GJAW 2025 digelar dengan kolaborasi bersama Permata Bank dan diikuti 80 merek industri. Partisipannya mencakup 33 merek kendaraan penumpang, 10 merek roda dua, 2 perusahaan karoseri, serta lebih dari 40 merek industri pendukung otomotif.

Dalam sambutan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang dibacakan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta, pemerintah menilai GJAW menjadi etalase penting perkembangan ekosistem otomotif nasional.

"Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 menghadirkan partisipasi yang sangat mengesankan dari para pelaku industri otomotif. Lebih dari 80 merek terlibat. Keberagaman ini memperlihatkan kekuatan ekosistem otomotif nasional yang semakin solid, dinamis dan terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat," ucap Setia membacakan sambutan tersebut.

Ia menambahkan, GJAW tidak hanya menjadi ajang promosi produk terbaru, tetapi juga ruang edukasi publik mengenai arah transformasi menuju kendaraan rendah emisi.

Pemerintah, terus mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui kebijakan PPnBM DTP untuk kendaraan hybrid dan PPN DTP untuk kendaraan listrik berbasis baterai.

"Kehadiran mereka merupakan bukti nyata bahwa industri Indonesia siap bergerak bersama menuju masa depan yang lebih hijau dan rendah emisi karbon," kata Setia.

Kementerian Perindustrian menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan GJAW 2025 dan berharap pameran ini mampu memperkuat daya saing industri otomotif nasional sekaligus membuka peluang investasi baru di Indonesia.

"Semoga Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 menjadi katalis positif bagi pertumbuhan industri otomotif dan perekonomian Indonesia," ungkap Setia. 

 

 

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
GJAW 2025
pameran
otomotif
