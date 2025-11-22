Persaingan Makin Sengit, Indonesia Tetap Jadi Pasar Utama Morris Garage

Ringkasan Berita: MG Motor menegaskan tetap hadir di pasar otomotif Indonesia di tengah kompetisi yang semakin sengit dengan kembali berpartisipasi di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

DI GJAW perusahaan menampilkan lini kendaraan bermesin konvensional (ICE), hybrid hingga kendaraan listrik berikut kesempatan test drive.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Persaingan pasar otomotif di Indonesia makin sengit seiring dengan makin banyaknya brand China yang masuk ke pasar.

Namun, bagi Morris Garages Motor Indonesia (MG) Indonesia tetap menjadi pasar penting bagi pengembangan bisnis otomotif MG di pasar internasional.

“GJAW 2025 menjadi ajang penting, terutama di tengah tantangan industri tahun ini," kata Jason Huang, Chief Executive Officer MG Motor Indonesia di pembukaan booth MG Motor di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang Jumat, 21 November 2025.

"Indonesia tetap menjadi pasar utama bagi MG berkat potensi ekonomi, perkembangan teknologi dan infrastruktur, serta konsumen yang semakin mencari kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas modern," lanjut Jason.

Karena itu, partisipasi MG Motor di GJAW 2025 merupakan penegasan komitmen perusahaan terhadap perkembangan pasar otomotif nasional.'

GJAW) 2025 merupakan pameran otomotif akhir tahun dan berlangsung mulai 21–30 November 2025 diikuti 80 brand otomotif roda empat, roda dua dan industri pendukung di ekosistem otomotif Indonesia.

Jason mengatakan, kehadiran MG di pameran ini menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam mendukung dinamika industri otomotif Indonesia terutama dalam menghadirkan pilihan kendaraan yang relevan dengan kebutuhan konsumen dan arah transformasi mobilitas ke depan, termasuk teknologi elektrifikasi baik model kendaraan BEV dan PHEV.

"Melalui GJAW, kami ingin lebih dekat dengan masyarakat dan menghadirkan kemudahan

dalam memiliki kendaraan MG menjelang akhir tahun,” ungkap Jason Huang.

Di GJAW 2025, booth MG menempati lokasi di Hall 6E dengan area seluas 585 meter persegi dengan display line-up inovatif hingga kesempatan test drive untuk seluruh segmen kendaraan ICE, Hybrid, dan BEV.

Total ada 6 unit display dan 4 unit test drive untuk dicoba langsung oleh pengunjung, mulai dari MG ZS, MG5 GT, MG4 EV, MG ZS EV, MG VS HEV, hingga MG Cyberster.

MG menyiapkan program spesifik untuk beberapa model, mulai dari benefit hingga Rp70 juta untuk pembelian MG ZS EV, uang muka ringan mulai dari Rp15 juta untuk MG4 EV serta benefit lebih dari

Rp100 juta untuk MG ZS.

Untuk seluruh model kendaraan listrik MG VS HEV, MG ZS EV, dan MG4 EV, MG memberikan gratis asuransi selama satu tahun, cicilan tanpa bunga hingga dua tahun, voucher listrik gratis selama tiga tahun, instalasi home wall charger tanpa biaya, pemberian V2L adapter, hingga layanan servis gratis selama lima tahun atau 75.000 km.

Untuk kendaraan jenis ICE dan HEV seperti MG ZS, MG5 GT dan MG VS HEV, MG memberikan benefit hingga Rp100 juta, gratis asuransi selama satu tahun, perawatan gratis selama empat tahun, serta garansi lima tahun dengan jarak empat tahun, serta garansi lima tahun dengan jarak tempuh tanpa batas. (tribunnews/fin)