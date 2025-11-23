Pilihan Dashcam Hasil Berburu di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025

Ringkasan Berita: Beragam aksesoris kendaraan meramaikan pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang.

Salah satu jenis aksesoris yang diburu pengunjung adalah daschcam dengan harga mulai dari Rp 800 ribuan per unit untuk model entry level.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Pengunjung pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang berlangsung di ICE BSD Tangerang juga bisa berburu aksesoris kendaraan selain mencari referensi mobil dan motor baru.

Satu diantaranya adalah aksesoris dashboard camera (dashcam). Booth aksesoris jenis ini antara lain bisa kita temukan di Hall 8 berderet diantara booth aksesoris lain.

Jika Anda sedang mencari dashcam 4 channel, salah satu pilihannya adalah dari Botslab model G980H.

Dashcam ini memiliki fitur 360° All-Around Protection empat kamera yang terdiri dari kamera depan 3K/4K, samping/kamera kiri/kanan 1080P serta sudah UHD Night Vision dengan sensor Sony Sarvis.

Hal menariknya, di dashcam ini sudah menyematkan fitur ADAS Smart Alerts – Lane Departure, Pedestrian Collision, Headway Monitoring yang memperingatkan pengemudi ketika ada pengendara yang melintas, kendaraan di depan serta kontrol jarak dengan kendaraan lain.

Selain itu juga sudah dilengkapi Hands-Free Voice Control, parking Monitoring & Sentry Mode – Proteksi 24/7. Khusus di GJAW 2025, dashcam ini dibanerol hanya Rp 4.290.000 sementara harga normalnya adalah Rp 8.580.000.

Ada juga pilihan dashcam lain yang harganya lebih terjangkau yakni G500H Pro – 3K Front + 1080P Rear, ADAS, GPS yang dibanderol Rp 2.249.000, serta G300H Pro – 3K Front + 1080P Rear, Compact Series seharga Rp 1.499.000.

Dashcam termurah adalah HK30 Pro – 2K Resolution, 140° Wide Angle yang cuma seharga Rp 849.000.

Dengan variasi fungsi dan harga, pemilik kendaraan bisa memilih level keamanan sesuai kebutuhan dan budget.

Selama GJAW 2025, pengunjung bisa mendapatkan gratis biaya pasang, gratis merchandise pouch untuk minimum pembayaran Rp 1.000.000, voucher VPro Glass Fusion, voucher VPro PPF Interior, VPro Coating serta Solar Gard.

Botslab sendiri merupakan bagian dari 360 Group, perusahaan keamanan digital terbesar di Tiongkok.

Jonathan, Chief of Operations Botslab memiliki pengalaman 17 tahun di industri keamanan dan memilki 1,5 miliar pengguna di dunia. Investasi risetnya mencapai 350 juta dolar AS.

Produk di ekosistemnya mencakup 360 Smart Home, Dash Cam, Security Camera, Router, Kid’s Watch, dan AI Security Solutions.