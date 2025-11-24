Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GJAW 2025

Van Listrik Gelora E Versi Harga Terjangkau Mendebut di GJAW 2025

Van listrik ini hadir dengan versi blind van khusus untuk kebutuhan angkut barang dengan dimensi panjang bodi 4,5 meter dan lebar 1,6 meter.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Van Listrik Gelora E Versi Harga Terjangkau Mendebut di GJAW 2025
dok. DFSK
GELORA E VERSI BARU - Van listrik model blind van Gelora E terbaru saat rilis perdana di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025). 
Ringkasan Berita:
  • DFSK merilis varian van listrik Gelora E versi harga terjangkau di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.
  • Van listrik B-Type ini hadir dengan versi blind van khusus untuk kebutuhan angkut barang dengan dimensi panjang bodi 4,5 meter, lebar 1,6 meter dan tinggi 2 meter.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Sokonindo Automobile merilis varian van listrik Gelora E versi harga terjangkau di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar pada 21-30 November di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Model baru ini dipasarkan dengan harga OTR Jakarta Rp 248 juta dan menyasar pebisnis logistik, UMKM dan armada distribusi bebas emisi yang efisien.

DFSK Gelora E B-Type ini hadir dengan versi blind van khusus untuk kebutuhan angkut barang dengan dimensi panjang bodi 4,5 meter, lebar 1,6 meter dan tinggi 2 meter.

Panjang ruang kargonya mencapai 2,5 meter dengan volume maksimum 4,8 meter kubik. Gelora E B-Type dibekali baterai 38 kWh dengan jarak tempuh hingga 268 kilometer dalam sekali pengisian daya.

DFSK menawarkan dua opsi charging, yaitu DC Fast Charging (CCS2) pengisian 20-80 persen dalam 80 menit dan AC Standard Charging (Type 2): pengisian 20-80 persen dalam 3,5 jam.

Van ini sudah dibekali proteksi baterai dan sistem kelistrikan EV berstandar IP67, serta fitur Anti-Lock Braking System (ABS) untuk meningkatkan kontrol dalam kondisi pengereman mendadak.

Baca juga: City Car Minio Green dari Vinfast Siap Dijual Awal 2026, Harga di Bawah VF3

Van ini dilengkapi partisi kargo yang memisahkan kabin pengemudi dan ruang kargo, lampu utama otomatis dengan sensor cahaya, sensor parkir lengkap dengan indikator dalam kabin, desain meter cluster terbaru yang lebih informatif, hingga high mount stop lamp.

"Mobilitas bukan hanya persoalan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, melainkan fondasi bagi produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan operasional bisnis," kata CEO PT Sokonindo Automobile Alexander Barus.

Inovasi yang dihadirkan DFSK ini untuk memberikan nilai nyata bagi pelaku usaha di berbagai sektor.

 

 

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
DFSK
Gelora E
GJAW 2025
van listrik
