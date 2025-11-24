Ford Everest Titanium Edisi Spesial 25 Unit Tampil di GJAW 2025

Ringkasan Berita: Ford RMA Indonesia merayakan 25 tahun eksistensinya di pasar otomotif Tanah Air dengan merilis Ford Everest Titanium 25th Anniversary Edition di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Model ini hadir dengan sentuhan premium dan paket aksesoris khusus yang menegaskan karakter tangguh Everest Titanium.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Distributor mobil Ford RMA Indonesia merayakan 25 tahun eksistensinya di pasar otomotif Tanah Air dengan merilis Ford Everest Titanium 25th Anniversary Edition di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

Model edisi terbatas yang hanya tersedia 25 unit ini dipamerkan di GJAW 2025 yang berlangsung pada 21-30 November di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Regional Director RMA Indonesia Roelof Lamberts mengatakan, 25 tahun adalah pencapaian yang menunjukkan bukti komitmen Ford di Indonesia.

"Di GJAW 2025, kami mengusung tema Explore The Journey. Tema ini secara khusus mengajak pelanggan untuk merasakan lebih dekat sinergi antara inovasi teknologi dan ketangguhan yang menjadi ciri khas pada seluruh lini kendaraan Ford," ungkap Roelof di GJAW 2025, Jumat (21/11/2025).

Next-Gen Ford Everest Titanium 25th Anniversary Edition dirilis secara eksklusif dan sangat terbatas, hanya 25 unit untuk pasar Indonesia.

Model ini hadir dengan sentuhan premium dan paket aksesoris khusus yang menegaskan karakter tangguh Everest Titanium.

Rekomendasi Untuk Anda

Secara performa, SUV ini tetap mengusung mesin 2.0L Bi-Turbo 4x4 A/T. Sementara tampilannya dibuat lebih tegas dan agresif berkat balutan Full Glossy Black pada seluruh bagian eksterior, mulai dari grill, bezel fog lamp, moulding bumper depan, door mirror, roof rail, door handle, hingga weather strip kaca pintu.

Kesan gagah semakin dipertegas dengan velg 20 inci berwarna hitam. Ford juga menambahkan fitur premium Power Side Step by Hamer yang meningkatkan estetika sekaligus kepraktisan.

Peningkatan kenyamanan dan kemewahan turut menjadi fokus pada edisi peringatan ini. Lingkar kemudi kini dibalut Premium Kulit Nappa, sementara penumpang baris kedua mendapatkan hiburan melalui Rear Seat Entertainment (RSE) layar sentuh berbasis Android berukuran 11,6 inci.

Baca juga: Harga Chery J6T Mulai dari Rp 525.000.000, SUV Listrik dengan 2 Opsi Penggerak

Kabin juga dilengkapi extra pillow pada jok baris kedua, panel trim pintu berwarna hitam, premium floor mats di seluruh baris termasuk area kargo, serta ambient floor lighting di baris depan yang menciptakan nuansa berkendara lebih elegan.

Baca juga: City Car Minio Green dari Vinfast Siap Dijual Awal 2026, Harga di Bawah VF3

Peluncuran Next-Gen Ford Everest Titanium 25th Anniversary Edition menjadi penanda langkah baru Ford RMA Indonesia dalam memperkuat eksistensi dan komitmen perusahaan di pasar otomotif nasional.