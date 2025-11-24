5 Unit Denza D9 Ramaikan Gaikindo Jakarta Auto Week 2025

Ringkasan Berita: Denza meramaikan penyelenggaraan pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 dengan memboyong 5 unit MPV premium Denza D9.

Di GJAW 2025 booth ini juga menampilkan teknologi AR juga memungkinkan pengunjung menjelajahi fitur-fitur canggih Denza secara interaktif.

Data penjualan wholesale di Januari-Oktober 2025 mencatat penjualan Denza D9 mencapai 6.967 unit.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Denza, sub brand BYD di industri kendaraan new energy vehicle, turut meramaikan penyelenggaraan pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 dengan memboyong 5 unit MPV premium Denza D9.

Booth Denza menempati Hall 10 ICE BSD dan mengangkat temakan “The House of DENZA.”

Booth ini menghadirkan pengalaman premium secara lebih personal, melalui desain yang imersif dan anggun, serta pendekatan human-centric sekaligus menegaskan posisi Denza di segmen kendaraan listrik premium.

Di booth ini, Denza menampilkan desain eksterior dan interior kendaraan, dengan Information Desk yang memudahkan para pengunjung untuk mendapatkan informasi, serta Wall Testimony yang menampilkan feedback konsumen secara visual.

Di booth ini juga menampilkan teknologi AR juga memungkinkan pengunjung menjelajahi fitur-fitur canggih Denza secara interaktif dan Denza Journey menyajikan cerita perjalanan brand dan filosofi mobility premium.

Denza kini menjadi market leader di segmen MPV listrik premium sejak pertama kali meniagakan model D9 di Indonesia pada Januari 2025.

Data penjualan wholesale dari pabrikan ke diler di Januari-Oktober 2025 mencatat penjualan Denza D9 mencapai 6.967 unit dan menempati urutan keempat penjualan mobil listrik terlaris di Indonesia sepanjang 2025.

MPV 3 baris penumpang ini membetot tanggapan positif konsumen Indonesia sejak awal tahun karena desain elegan, kenyamanan kabin, material dan interior premium, performa halus, teknologi canggih yang disematkan di MPV pesaing terdekat Toyota Alphard ini.

Kombinasi ini yang menempatkan Denza sebagai pemimpin baru di segmen premium EV di Indonesia.

"Apresiasi publik ini memotivasi kami untuk senantiasa menghadirkan pengalaman end-to-end

yang superior. Komitmen kami meliputi setiap aspek, mulai dari sensasi berkendara yang didukung

teknologi terdepan hingga layanan purna jual premium yang menyeluruh," ungkap Luther T. Pandjaitan, Head of Public & Government Relations, PT BYD Motor Indonesia, Senin, 24 November 2025.

Dia menambahkan, Denza menghadirkan premium electric mobility yang elegan, personal, dan berkelas di mana setiap detail dirancang untuk melampaui ekspektasi tinggi konsumen, sekaligus mendukung gaya hidup yang lebih cerdas dan ramah lingkungan.

BYD sendiri terus mengembangkan portofolio Denza sebagai brand EV premium dengan merilis Denza N9 di pasar Tiongkok, serta debut global Denza Z Concept Car di Shanghai Auto Show. Ini adalah kendaraan pertama di dunia yang dilengkapi dengan sistem suspensi cerdas DiSus-M.

Setelah diluncurkan di Indonesia pada Januari 2025, Denza masuk pasar Malaysia di kuartal I 2025 lalu memperluas jangkauan pasar ke Eropa di kuartal II 2025, dan masuk ke pasar Inggris di Juli 2025.

"Ekspansi gresif ini menegaskan ambisi dan kapabilitas Denza untuk menjadi pemain global, mampu bersaing dan diterima di pasar internasional yang kompetitif," ujar Luther.