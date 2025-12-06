Bedah Darion EV, Senjata Baru Wuling Merebut Segmen Mobil Keluarga 7-Penumpang

Ringkasan Berita: Darion EV menjadi mobil listrik pertama dari Wuling untuk segmen keluarga 7-penumpang di market Indonesia.

MPV ini mendebut di GIIAS 2025 bersamaan dengan diperkenalkannya Darion varian Plug-in Hybrid (PHEV).

MPV ini dibangun menggunakan platform baru WFMS (Wonder Flexible Modular System).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah diperkenalkan pertama kali di GIIAS 2025, Wuling Motor akhirnya resmi merilis mobil keluarga terbaru berjenis MPV 3 baris pada 5 November 2025 lalu.

Bukan sekadar MPV, Darion EV hadir sebagai perwujudan baru tentang bagaimana mobil keluarga seharusnya dirancang di era elektrifikasi. Wuling Darion EV adalah mobil listrik murni berkapasitas 7 tempat duduk yang diluncurkan bersama varian PHEV (Plug-in Hybrid).

MPV ini merupakan mobil keluarga masa depan yang teknologinya selangkah dari rata-rata mobil keluarga di kelasnya, karena mengusung teknologi mobil listrik (EV) dan menjadi mobil kendaraan penumpang Wuling yang dibangun menggunakan platform baru WFMS (Wonder Flexible Modular System).

Ini adalah sebuah platform terbaru Wuling yang fleksibel untuk berbagai jenis mesin penggerak (listrik, hybrid, dan bensin). Teknologi ini memungkinkan mobil Wuling memiliki rangka yang lebih kuat, lebih nyaman, efisien, dan memiliki standar keamanan tinggi.

Wuling Darion EV dirakit di pabrik Wuling di Cikarang, Jawa Barat, dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 42,5 persen. Nama Darion sendiri terinspirasi oleh frasa 'Dari Indonesia' dan mobil ini memang dirancang untuk kebutuhan pasar lokal untuk sebuah mobil keluarga.

Wuling Darion yang mengusung semangat 'Evolving Family Moments' mendebut global di pameran GIIAS 2025 bulan Juli 2025 lalu dan langsung mencuri perhatian para pecinta otomotif Tanah Air terutama mereka yang sedang mencari mobil listrik untuk segmen keluarga yang bisa membawa penumpang lebih banyak dan kabin lega.

Darion dirancang dengan konsep Elegant Streamline Design. Desain elegan X – Shape ini terlihat pada desain depan dan lampu belakang mobil ini dengan bodi aerodinamis serta hidden slide rail, velg 17 inch di bagian kaki-kaki.

Dimensi bodi MPV 7-penumpang ini panjangnya mencapai 4.910, dengan lebar 1.870 mm dan tinggi 1.770 mm dan wheelbase 2.910 mm yang membuat kabinnya benar-benar lebih lapang.

PAKAI PLATFORM BARU - Darion EV menjadi mobil listrik pertama dari Wuling untuk segmen keluarga 7-penumpang di market Indonesia dan dibangun menggunakan platform baru WFMS (Wonder Flexible Modular System).

Sebagai MPV listrik yang tajam menggarap segmen keluarga, Darion memiliki 7 konfigurasi kursi yang memiliki ruang kaki lega di masing-masing baris, bodi kabin terpanjang dan berikut wheelbase-nya serta ruang bagasi besar hingga 1.202 liter.

Kabinnya berkonfigurasi 2+2+3 pada masing-masing baris kursi dengan ruang antar baris atau seat pitch 230 mm.

Sementara khusus kursi baris kedua yang bisa direbahkan hingga 180 derajat. Tinggi kabin MPV ini mencapai 1.200 mm dan kursi baris ketiga memiliki sandaran 127° dan dudukan 490 mm.

Akses naik penumpang dari pintu samping mengadopsi model pintu geser. Kursi di kabinnya model electric captain seat dengan ventilated seat berbalut kulit yang berdesain curve.

Interior MPV ini bernuansa Walnut Brown dan Carbon Black, soft touch di konsol tengah dan door trim material, dilengkapi dengan PM 2.5 Air Filter untuk udara yang segar selama perjalanan.

Darion EV memiliki dua pilihan trim yakni CE dan EX dengan konsep desain eksterior, interior dan dimensi yang serupa. "Kedua trim ini dihadirkan untuk memberikan fleksibilitas kepada konsumen keluarga atas kebutuhan mobilitas,” ungkap Aji Ibrahim, Product Planning Wuling Motors, dikutip Tribunnews.