Rosalia Indah Buka Suara Terkait Video Viral Sopir Bus Ugal-ugalan: Pengemudi Dibebastugaskan

Manajemen Rosalia Indah memutuskan untuk membebastugaskan driver atau pengemudi bus yang viral karena ugal-ugalan.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Rosalia Indah Buka Suara Terkait Video Viral Sopir Bus Ugal-ugalan: Pengemudi Dibebastugaskan
Instagram @rosaliaindah.official
PERNYATAAN ROSALIA INDAH - Foto driver bus Rosalia Indah (kiri) yang mengemudikan bus secara ugal-ugalan viral di media sosial. Manajemen Rosalia Indah mengambil langkah tegas dengan membebastugaskan driver yang bersangkutan. 

Ringkasan Berita:
  • Manajemen PT Rosalia Indah Transport mengambil langkah tegas terhadap driver bus yang viral
  • Driver tersebut viral karena mengemudikan bus ugal-ugalan sehingga membahayakan pengguna jalan lain
  • Driver yang bersangkutan kini sudah dibebastugaskan dan diberi sanksi berat.

TRIBUNNEWS.COM – Sebuah video yang memperlihatkan seorang driver atau pengemudi bus Rosalia Indah yang ugal-ugalan viral di media sosial.

Berdasarkan narasi dalam video yang diunggah di Instagram @dashcam_owners_indonesia pada Kamis (11/12/2025) tersebut menjelaskan bahwa driver Bus Rosalia Indah melakukan manuver berbahaya dengan menyalip kendaraan lainnya menggunakan bahu jalan dengan kecepatan tinggi.

Aksi berbahaya itu hampir saja membuat pengemudi mobil hampir celaka.

Tak sampai disitu, driver Rosalia Indah itu kemudian membuntuti pengemudi mobil hingga ke rest area 275 A Tol Trans Jawa dan terjadilah cekcok antara keduanya.

Bahkan sang driver Rosalia Indah itu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada pengemudi mobil.

Aksi dan perbuatan yang dilakukan driver Rosalia Indah itu memicu amarah dari warganet di media sosial.

Baca juga: Penjelasan Manajemen Rosalia Indah Terkait Hilangnya Laptop Milik Mahasiswi yang Viral

Penjelasan Manajemen

Setelah mengetahui video yang viral tersebut, pihak manajemen Rosalia Indah pun angkat bicara.

Perusahaan menyesalkan adanya insiden yang viral di media sosial tersebut.

“Kami sangat menyesal dengan adanya insiden tersebut dan kami juga meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak maupun yang merasa tidak nyaman dengan sikap driver kami,” tulis manajemen Rosalia Indah yang diunggah di Instagram.

Manajemen Rosalia Indah kemudian mengambil langkah cepat dengan membebastugaskan driver yang terlibat dalam insiden tersebut.

“Sehubungan dengan viralnya video di media sosial, saat ini pengemudi bus yang bersangkutan telah dibebastugaskan,” jelasnya.

Tak hanya itu, perusahaan juga memberikan sanksi tegas kepada pengemudi yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di sisi lain, manajemen juga berjanji untuk terus berkomitmen menjaga keselamatan, profesionalitas, dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Baca juga: Viral Mahasiswi Kehilangan Laptop di Dalam Bus Rosalia Indah, Ini Kronologinya

Reaksi Netizen

Meski sudah dibebastugaskan, netizen pun mendesak manajemen Rosalia Indah untuk membuat video klarifikasi terhadap driver yang bersangkutan.

Dan berikut beberapa reaksi warganet:

Halaman 1/2
12
Tribunnews
