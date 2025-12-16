Pasar Diyakini Membaik, UD Trucks Siapkan Varian Quester 6x4 untuk Tambang

Ringkasan Berita: UD Trucks akan merilis varian truk heavy duty terbaru dari seri truk Quester tahun depan untuk sektor tambang karena optimisme pasar truk akan membaik di 2026.

Quester saat ini memiliki banyak varian untuk beragam aplikasi pemakaian baik on road maupun off road seperti truk rigid dan tractor head 4x2, 6x2 dan 6x4.

Tahun 2026 nanti, Astra UD Trucks akan banyak memasarkan truk ke sektor konstruksi dan mining yang tahun depan diproyeksikan lebih giat lagi berproduksi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - UD Trucks akan merilis varian truk heavy duty terbaru dari seri truk Quester tahun depan karena optimisme pasar truk akan membaik di 2026 terutama permintaan dari sektor tambang (mining).

"Tahun depan kita akan rilis truk untuk mining 3.0 tipe 6x4 untuk aplikasi dump truck.yang akan kita keluarkan jadi varian baru. Bannya akan lebih besar," kata Handi Lim, Vice President Director, Marketing and After Sales Service Director UD Trucks Indonesia di acara media gathering di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Quester saat ini memiliki banyak varian untuk beragam aplikasi pemakaian baik on road maupun off road seperti truk rigid dan tractor head 4x2, 6x2 dan 6x4.

Pasar truk heavy duty di 2025 sangat menantang karena lesunya permintaan truk di sektor tambang karena menurunnya harga komoditi terutama batubara.

Varaian terbaru truk Quester yang dirilis UD Trucks di Indonesia adalah Quester 350 ESCOT 8L Euro 5 tipe tractor head yang diluncurkan di pameran GIIAS 2025 di ICE BSD, Tangerang, Juli lalu.

Rekomendasi Untuk Anda

Truk ini ditujukan untuk sektor transportasi logistik jarak menengah dan jauh.

Varian ini memiliki mesin 8 liter berstandar Euro 5 yang lebih ringan dan hemat bahan bakar dengan teknologi ESCOT (Efficient Shift Control Transmission) – transmisi otomatis yang membuat driver pemula bisa mengoperasikan truk ini dengan mudah.

Teknologi ESCOT terbukti efisien sejak pertama kali diperkenalkan pada varian Quester tahun lalu.

Baca juga: UD Trucks Ramaikan Pasar Truk Segmen LDT dengan New Kuzer SKE 150

CEO Astra UD Trucks Winarto Martono mengatakan, penjualan truk di 2026 akan membaik didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang akan lebih tinggi dari 2025 yang sebesar 5,2 persen berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Proyeksi tahun 2026 pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Penjualan truk selalu mengikuti tren pertumbuhan ekonomi dan perekonomian Indonesia disokoong oleh konsumsi. Maka itu kita optimistis di 2026 penjualan truk akan lebih baik dari 2025," kata Winarto Martono.

"Kita sudah siapkan produk-produk andalan kita truk Quester 4x2 6x2 dan 6x4 untuk support customer kita. Coverage kita ke customer baru dan fleet. Kita tetap optimistis tahun depan lebih baik dari 2025," sebutnya.

Mengutip data Gaikindo, penjualan wholesales UD Trucks di periode Januari-September 2025 sebanyak 1.364 unit atau turun 7,8 persen dibanding penjualan wholesales di periode sama di 2024.

Baca juga: UD Trucks Kenalkan Quester 350 ESCOT Euro 5 Tipe Tractor Head Mesin 8 Liter

Sementara, penjualan ritel truk oleh Astra UD Trucks mencapai 1.021 unit. Handi Lim mengatakan, pasar truk heavy duty di 2025 turun cukup tajam mencapai 17 perssen.

Tahun 2026 nanti, Astra UD Trucks akan banyak memasarkan truk ke sektor konstruksi dan mining yang tahun depan diproyeksikan lebih giat lagi berproduksi dan konsekuensinya, akan membutuhkan truk-truk baru.