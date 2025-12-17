Ekspansi, Chery Operasikan Diler ke-69 di Tangerang Selatan

Ringkasan Berita: PT Chery Sales Indonesia (CSI) kembali melakukan ekspansi jaringan diler dan after sales di Indonesia dengan membuka jaringan diler baru yang ke-69 di kawasan perumahan Graha Raya, Tangerang Selatan

Diler menggarap potensi pasar di kawasan Bintaro, Graha Raya, Tangerang Selatan dan sekitarnya serta dikelola oleh PT Sentral Mobilindo Sejahtera (SMS).

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN – PT Chery Sales Indonesia (CSI) terus melakukan ekspansi jaringan diler dan after sales di Indonesia. Menjelang tutup tahun, CSI membuka jaringan diler baru di kawasan perumahan Graha Raya, Tangerang Selatan.

Diler ini menjadi diler resmi ke-69 berlokasi di Jl. Boulevard Graha Raya, Bintaro, Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, dan diresmikan pengoperasikannya pada Rabu, 17 Desember 2025.

"Ini merupakan diler Chery ke-69 untuk menggarap potensi pasar di kawasan Bintaro, Graha Raya, Tangerang Selatan dan sekitarnya," ungkap Hendro Pemilu, Komisaris PT Sentral Mobilindo Sejahtera (SMS), partner CSI yang mengoperasikan diler ini.

Dealer Chery SMS Graha Raya dibangun di atas luas tanah 3.193 meter persegi dengan luas bangunan 1.345 meter persegi sehingga sangat menunjang kebutuhan layanan penjualan maupun purna jual bagi pelanggan di kawasan Bintaro dan sekitarnya.

Sulistyo Nugroho, Head of Dealer Network Development PT Chery Sales Indonesia mengatakan, lokasi diler ini sangat sesuai karena berada di kawasan perumahan. "Market tetap ada peluangnya terutama di wilayah Serpong Utara meski sudah ada diler kita di Bintaro," kata dia.

Dia mengatakan, sampai akhir tahun 2025 Chery akan mengoperasikan total 72 sampai 73 diler resmi di seluruh Indonesia dan akan terus bertambang di 2026.

"Sebenarnya ada beberapa diler baru yang juga sudah beroperasi tapi di lokasi temporary. Saat ini ada 20 outlet yang sedang dalam pembangunan dan tahun depan kita akan lebih masif lagi membuka diler baru," jelas Sulistyo.

Dia menambahkan, ekspansi diler baru ini untuk mendukung penjualan kendaraan Chery yang mendapat sambutan positif pasar.

Berdasarkan data, sepanjang Januari hingga November 2025, Chery membukukan penjualan 17.931 unit kenaraan. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk pabrikan otomotif asal Tiongkok tersebut, sekaligus memperkuat relevansi portofolio kendaraan Chery dalam menjawab kebutuhan mobilitas di berbagai karakter wilayah Indonesia, termasuk kawasan urban Jabodetabek yang dinamis.

"Tahun depan kita akan lebih signiifkan pertumbuhannya yang jelas almost double. Ada beberapa plan kenapa kita begitu confident dengan target begitu besar. Kita ada strategi untuk perkuat penetrasi di kota kota tier 2 dan tier 3. Jadi kita tidak hanya main di kota-kota besar juga," sebutnya.

Chery juga akan membuka diler di ibukota provinsi yang belum dijangkau. "Kita juga akan cover ibukota provinsi yang belum tergarap seperti Ternate, Ambon, Gorontalo, Sorong," Sulistyo mencontohkan.

Agustian Ferikles, Great Regional Manager PT Chery Sales Indonesia menambahkan, lokasi diler ke-69 ini memungkinkan pengguna Chery menjangkau lokasi bengkel yang lebih dekat dari tempat tinggalnya selain lokasi di Bintaro yang sudah lebih dulu beroperasi.

Hendro Pemilu menambahkan, bagi PT SMS, diler di Serpong Utara ini merupakan diler keempat yang mereka kelola.

"Ini diler kita yang keempat. Terakhir kita buka di Balikpapan dan target dalam waktu dekat kita buka di Samarinda," sebut Hendro. "Ke depan SMS berkomitmen terus berinvestasi di kualitas layanan," lanjut Hendro.