METOO Angkat Pentingnya Perawatan Mulut di TikTok For You Beauty 2026

Parapuan.co - Perawatan diri kini tidak lagi hanya identik dengan skincare atau makeup. Kesehatan gigi dan mulut juga perlu diperhatikan karena menjadi bagian dari rutinitas perawatan diri yang menunjang rasa percaya diri sehari-hari.

Hal itu menjadi salah satu pesan yang diangkat brand perawatan mulut, METOO, saat berpartisipasi dalam gelaran TikTok For You Beauty 2026 yang berlangsung di Senayan City, Jakarta, pada 12-14 Juni 2026.

Brand Director METOO Aiko Angelique mengatakan, kehadiran METOO di ajang tersebut menjadi cara untuk mengenalkan perawatan mulut kepada komunitas beauty melalui pendekatan yang lebih dekat dan interaktif.

Menurut dia, berbagai aktivitas yang dihadirkan di booth METOO dirancang agar pengunjung dapat mengenal pentingnya perawatan mulut dengan cara yang lebih menyenangkan.

"Tahun ini, kami kembali hadir dengan pengalaman yang lebih seru dan interaktif untuk merayakan setiap senyum percaya diri bersama komunitas beauty Indonesia," ujar Aiko.

Dalam kesempatan tersebut, METOO turut memperkenalkan sejumlah produk perawatan mulut untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah METOO MW-3 Advanced Whitening Toothpaste.

Pasta gigi ini diformulasikan untuk membantu meningkatkan warna putih alami gigi dan ditujukan bagi mereka yang ingin mengatasi noda pada gigi akibat konsumsi kopi, teh, minuman bersoda, maupun kebiasaan merokok.

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Menurut Aiko, produk tersebut dapat membantu meningkatkan warna putih alami gigi dalam tujuh hari penggunaan rutin.

"Pasta gigi ini cocok digunakan oleh mereka yang ingin mengatasi gigi kuning akibat konsumsi kopi, teh, atau minuman bersoda, serta kebiasaan merokok," kata Aiko.

METOO MW-3 Advanced Whitening Toothpaste mengandung tetrasodium pyrophosphate, sodium phytate, dan hydrated silica yang membantu mengurangi noda pada permukaan gigi, termasuk noda akibat nikotin dan kopi.

Produk ini juga dilengkapi vitamin C dan vitamin E untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi, serta probiotik yang berperan mengurangi bau mulut dan menekan pertumbuhan bakteri.

Selain membantu memutihkan gigi, produk tersebut juga diklaim METOO dapat membantu menjaga kebersihan rongga mulut dari plak dan membantu mencegah gigi berlubang.

Selain produk pencerah gigi, METOO turut menghadirkan HAP Shield Toothpaste yang ditujukan bagi pemilik gigi sensitif.

Aiko menjelaskan, pasta gigi tersebut mengandung lima persen hidroksiapatit (HAP), mineral yang secara alami terdapat pada gigi dan berperan dalam membantu memperbaiki enamel.

"METOO HAP Shield Toothpaste cocok digunakan untuk pemilik gigi sensitif yang kerap mengalami rasa ngilu," ujarnya.

Kandungan HAP pada produk tersebut membantu mengisi bagian-bagian kecil pada permukaan gigi yang terkikis yang memicu rasa ngilu, sekaligus menjaga kekuatan enamel.

Untuk melengkapi perawatan harian, METOO juga menghadirkan Probiotic Mouthwash dan MP-6 Probiotic Mouth Spray.

Probiotic Mouthwash hadir dengan kandungan probiotik dan tanpa alkohol. Produk ini dirancang untuk membantu menjaga keseimbangan mikrobioma rongga mulut dengan menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut tanpa menimbulkan sensasi perih saat digunakan.

Produk tersebut juga dilengkapi ekstrak lemon dan sensasi mint ringan yang memberikan rasa segar setelah berkumur.

Sementara itu, MP-6 Probiotic Mouth Spray mengandalkan teknologi enam jenis probiotik yang dirancang untuk membantu menjaga keseimbangan ekosistem mikrobioma mulut.

Produk ini ditujukan untuk membantu mengatasi bau mulut sekaligus memberikan kesegaran napas saat beraktivitas.

Hadirkan beragam aktivitas interaktif

Selain memperkenalkan produk, booth METOO juga menghadirkan berbagai aktivitas yang dapat diikuti pengunjung selama acara berlangsung.

Salah satunya adalah free photo booth experience yang dapat dinikmati pengunjung setelah melakukan pembelian produk pilihan METOO.

Melalui fasilitas tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen dan senyum terbaik mereka selama berada di area acara.

Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas lain seperti booth games, product discovery experience, hingga social media activation melalui hashtag #METOOHighlightMoment.

Tersedia juga area product discovery experience yang memungkinkan pengunjung mengenal lebih dekat sekaligus mencoba berbagai produk yang ditampilkan selama acara berlangsung.

Salah satu aktivitas yang disebut Aiko cukup menarik perhatian pengunjung adalah permainan edukatif bertajuk "Cavity Hunt".

Melalui permainan ini, pengunjung diajak mengenal pentingnya menjaga kesehatan mulut dengan cara yang lebih ringan dan menyenangkan.

Untuk mengikuti permainan tersebut, pengunjung cukup mengikuti akun Instagram dan TikTok METOO serta mengunggah Instagram Stories menggunakan hashtag #METOOHighlightMoment.

Melalui berbagai aktivitas tersebut, pengunjung tidak hanya dapat mengenal produk-produk METOO, tetapi juga melihat bahwa perawatan mulut dapat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.