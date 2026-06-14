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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 237: Worksheet 4.13

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 237 tentang Embrace Yourself. Siswa diminta membaca teks sebelum mengisi jawaban.

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Penulis: Faisal Mohay
zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 237: Worksheet 4.13
TribunJogja/HASAN SAKRI
AKSI AYO MEMBACA - Sejumlah siswa SMPN 2 Kota Yogyakarta melakukan aksi membaca berssama di kawasan Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, Rabu (26/4/2017). Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 237 Kurikulum Merdeka. 
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TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 237 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 237 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 189, 190, 191 Uji Kompetensi Pilihan Ganda

Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 237

1. The text is about ….

a. fundraising
b. school bazaar
c. Galang’s preloved items
d. Galang’s clothes

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The answer: C

2. From paragraph 1, we can guess that the phrase preloved items probably means ….

a. new items
b. used items
c. things sold at a bazaar
d. things sold half price

The answer: B

3. The word them in paragraph 2 refers to ….

a. canvas
b. logos
c. sneakers
d. shoelaces

The answer: C

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 218-219: Listening

4. From paragraph 3, we can conclude that ….

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Tags:
kunci jawaban
Bahasa Inggris
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9
Kurikulum Merdeka
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