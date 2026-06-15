Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman 162 Soal Esai BAB 6: Ummatan Wasatan dan Sikap Moderat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut pembahasan soal Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 8 SMP/MTs halaman 162 Kurikulum Merdeka BAB 6 “Inspirasi Al-Qur’an: Indahnya Beragama Secara Moderat” yang mengangkat materi tentang konsep ummatan wasaṭan atau umat pertengahan dalam Islam.

Materi pada bagian ini menjelaskan makna umat Islam yang bersikap seimbang, adil, dan tidak ekstrem dalam menjalankan ajaran agama, sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 143.

Siswa juga diajak memahami cara menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga keseimbangan antara ibadah dan aktivitas dunia, bersikap adil, serta menghargai perbedaan di lingkungan sosial.

Selain itu, pembahasan menyoroti contoh sikap moderat dalam menghadapi berbagai dilema kehidupan, seperti kegiatan organisasi, pendidikan, hingga interaksi sosial di sekolah.

Melalui materi ini, siswa diharapkan mampu meneladani nilai toleransi, integritas, dan keseimbangan dalam bersikap.

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Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dianjurkan untuk mencoba mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman 162Kurikulum Merdeka

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

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1. Jelaskan yang dimaksudkan dengan ummatan wasaṭan dalam Q.S. alBaqarah/2:143!

Kunci Jawaban: Ummatan wasaṭan berarti umat pertengahan, yaitu umat Islam yang bersikap seimbang, adil, dan tidak ekstrem dalam beragama serta menjadikan prinsip moderasi sebagai pedoman hidup.

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2. Bagaimana cara menjadi ummatan wasaṭan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 143!?

Kunci Jawaban: Dengan menjalankan ajaran Islam secara seimbang antara dunia dan akhirat, bersikap adil, menghindari sikap ekstrem, serta menjaga toleransi dan menghormati perbedaan.

3. Bagaimanakah hubungan antara sikap adil dan moderat? Jelaskan dan berikan 2 contoh!

Kunci Jawaban: Sikap adil dan moderat saling berkaitan karena sama-sama menekankan keseimbangan dan tidak berlebihan dalam bersikap.

Contoh: Membagi tugas kerja bakti sesuai kemampuan siswa.

Memberi penilaian berdasarkan usaha dan hasil, bukan kedekatan pribadi.

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