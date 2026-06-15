75 Soal Informatika Kelas 8 Semester 2 dan Kunci Jawaban PAT, PAS, UAS

TRIBUNNEWS.COM - Siswa kelas 8 SMP/MTs akan menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) atau Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) pada akhir semester 2.

Ujian ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama semester 2.

Mata pelajaran Informatika menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan UAS.

Untuk mempersiapkan diri menghadapi UAS/PSAJ/ASAS, siswa dianjurkan untuk memperbanyak latihan mengerjakan soal Informatika secara rutin.

Berikut Tribunnews.com menyediakan soal latihan Informatika kelas 8 SMP/MTs Semester 2 yang disusun berdasarkan materi buku Informatika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Edisi Revisi) karya Bambang Subeno dan tim.

Pilihlah salah satu jawaban yang benar pada huruf A, B, C, atau D!

1. Dalam sebuah penelitian sederhana di kelas, guru meminta siswa mengumpulkan data nilai ulangan matematika seluruh siswa kemudian mencari nilai yang paling sering muncul. Proses yang dilakukan untuk menemukan nilai tersebut dalam analisis data disebut….

A. Visualisasi data

B. Pencarian data

C. Peringkasan data

D. Pengacakan data

Kunci Jawaban: B

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2. Seorang siswa mengelompokkan data tinggi badan teman-temannya ke dalam tabel agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Proses ini termasuk dalam….

A. Pencarian data

B. Peringkasan data

C. Visualisasi data

D. Enkripsi data

Kunci Jawaban: C

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3. Dalam sebuah dataset nilai ujian, guru ingin mengetahui rata-rata kelas untuk melihat gambaran umum kemampuan siswa. Proses ini termasuk….

A. Peringkasan data

B. Penghapusan data

C. Pencarian data acak

D. Visualisasi data

Kunci Jawaban: A

4. Saat mencari data tertentu dalam kumpulan data besar, siswa menggunakan fitur “search” untuk menemukan nama siswa yang memiliki nilai tertinggi. Proses tersebut termasuk….

A. Visualisasi data

B. Pencarian data

C. Peringkasan data

D. Pengelompokan data

Kunci Jawaban: B

5. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data jumlah siswa yang menyukai jenis olahraga tertentu agar lebih mudah dipahami. Hal ini merupakan contoh….

A. Pencarian data

B. Visualisasi data

C. Penghapusan data

D. Peringkasan data

Kunci Jawaban: B