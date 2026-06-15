Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 251: Upcycling Used Materials

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 251 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 251 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 189, 190, 191 Uji Kompetensi Pilihan Ganda

Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 251

1. SMP Merdeka Friday Shop is loved by the students.

The answer:

Rekomendasi Untuk Anda

The students love SMP Merdeka Friday Shop.

2. Preloved items can be donated by the students to Merdeka Friday Shop.

The answer:

The students can donate preloved items to Merdeka Friday Shop.

3. Donations of second-hand clothes, bags, books, stationery, shoes, cutlery, and other bric-a-brac are accepted by the shop.

The answer:

The shop accepts donations of second-hand clothes, bags, books, stationery, shoes, cutlery, and other bric-a-brac.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 231-232: Say What You Know

4. Medication, food, and jewelry cannot be donated to the charity shop.