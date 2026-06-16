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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 42 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca

Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 42 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca.

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Editor: Nuryanti
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 42 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
KUNCI JAWABAN - Pembelajaran tatap muka hari pertama di SD N 1 Semarapura Kangin, Klungkung, Bali, Senin 27 September 2021. Simak kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 42 . 
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TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 42 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan. 

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 42 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.  

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 42 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025. 

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 42 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 42 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 42 

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Ayo Membaca

Bacalah teks berikut! Tulis dalam buku catatanmu jawaban pertanyaan:

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“Apa yang terjadi pada tubuhmu saat kamu bernapas?”

Kunci Jawaban:

Saat bernapas, tubuh mengalami dua proses, yaitu inspirasi (menarik napas) dan ekspirasi (mengembuskan napas).

Ketika menarik napas, udara yang mengandung oksigen masuk ke dalam tubuh melalui hidung.

Pada saat itu, otot diafragma dan otot antartulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang.

Oksigen yang masuk ke paru-paru kemudian diserap oleh sel darah merah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk membantu menghasilkan energi.

Ketika mengembuskan napas, otot diafragma dan otot antartulang rusuk mengendur sehingga rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis.

Akibatnya, udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air sebagai sisa proses pernapasan terdorong keluar melalui hidung atau mulut.

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*) Disclaimer:

  • Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
  • Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Rinanda)

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kunci jawaban
IPAS
Kelas 4
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