Jadwal SPMB Jakarta 2026 Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB
Simak jadwal SPMB Jakarta 2026 lengkap mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB.
Penulis:
Nurkhasanah
Editor:
Febri Prasetyo
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWS.COM - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi DKI Jakarta tahun ajaran 2026/2027 telah dimulai.
Pendaftaran SPMB Jakarta 2026 untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB hingga SLB telah dibuka mulai bulan Juni 2026.
Proses pendaftaran dibuka secara online dengan dibagi menjadi beberapa jalur dan tahapan.
Di antaranya ada jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi.
Selengkapnya, simak jadwal SPMB Jakarta 2026 jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB hingga SLB di bawah ini.
Jadwal Pendaftaran Jenjang PAUD
1. Tahap 1
- Pendaftaran: 15 dan 17-18 Juni 2026
- Pengumuman: 19 Juni 2026
- Daftar ulang: 20 dan 22 Juni 2026
2. Tahap 2
- Pendaftaran: 23-25 Juni 2026
- Pengumuman: 26 Juni 2026
- Daftar ulang: 27 dan 29 Juni 2026
Jadwal Pendaftaran Jenjang SD
- Jalur Afirmasi Prioritas Pertama (bagi penerima manfaat panti sosial dan anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19: 15 Juni - 8 Juli 2026.
- Jalur Afirmasi Prioritas Pertama, anak penyandang disabilitas: 15 dan 17 - 18 Juni 2016.
- Jalur Afirmasi Prioritas Kedua (bagi pemegang Kartu Anak Jakarta): 22 - 24 Juni 2026
- Jalur Prestasi Akademik dan Non-Akademik: 15 dan 17-18 Juni 2026
- Jalur Domisili: 29 Juni - 1 Juli 2026
- Jalur Mutasi: 15 - 30 Juni 2026
- Tahap Kedua: 6 -7 Juli 2026
Jadwal Pendaftaran Jenjang SMP
- Jalur Afirmasi Prioritas Pertama: 15 Juni - 1 Juli 2026
- Jalur Afirmasi Prioritas Pertama (anak penyandang disabilitas): 15 dan 17 - 18 Juni 2026
- Jalur Afirmasi Prioritas Kedua: 22 - 24 Juni 2026
- Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik: 15 dan 17 - 18 Juni 2026
- Jalur Domisili: 29 Juni - 1 Juli 2026
- Jalur Mutasi: 15 - 30 Juni 2026
- Tahap Kedua: 6 - 7 Juli 2026
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Jadwal Pendaftaran Jenjang SMA
- Jalur Afirmasi Prioritas Pertama: 15 Juni - 1 Juli 2026
- Jalur Afirmasi Prioritas Pertama (bagi anak penyandang disabilitas): 15 dan 17 - 18 Juni 2026
- Jalur Afirmasi Prioritas Kedua: 22 - 24 Juni 2026
- Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik: 15 dan 17 - 18 Juni 2026
- Jalur Domisili: 29 Juni - 1 Juli 2026
- Jalur Mutasi: 15 - 30 Juni 2026
- Tahap Kedua: 6 - 7 Juli 2026
Jadwal Pendaftaran Jenjang SMK
- Jalur Afirmasi Prioritas Pertama: 15 Juni - 1 Juli 2026
- Jalur Afirmasi Prioritas Pertama (anak penyandang disabilitas): 15 dan 17 - 18 Juni 2026
- Jalur Afirmasi Prioritas Kedua: 22 - 24 Juni 2026
- Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik: 15 dan 17 - 18 Juni 2026
- Jalur Mutasi: 15 - 30 Juni 2026
- Tahap Kedua: 6 - 7 Juli 2026
Jadwal Pendaftaran Jenjang SLB
- Pendaftaran tahap 1: 15 dan 17-19 Juni 2026
- Pengumuman: 20 Juni 2026
- Daftar ulang: 22-23 Juni 2026
Jadwal Pendaftaran Jenjang SKB
- Pendaftaran tahap 1: 6-10 Juni 2026
- Pendaftaran tahap 2: 15-17 Juni 2026
Informasi lebih lanjut mengenai SPMB Jakarta 2026 dapat dilihat pada laman disdik.jakarta.go.id atau pantau melalui akun Instagram resmi @disdikjakarta.
(Tribunnews.com/Nurkhasanah)