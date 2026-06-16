Jadwal SPMB Jakarta 2026 Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB

Ringkasan Berita: Pendaftaran SPMB Jakarta 2026 untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB hingga SLB telah dibuka mulai bulan Juni 2026.

Proses pendaftaran dibuka secara online dengan dibagi menjadi beberapa jalur dan tahapan.

Di antaranya ada jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi.

TRIBUNNEWS.COM - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi DKI Jakarta tahun ajaran 2026/2027 telah dimulai.

Pendaftaran SPMB Jakarta 2026 untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB hingga SLB telah dibuka mulai bulan Juni 2026.

Proses pendaftaran dibuka secara online dengan dibagi menjadi beberapa jalur dan tahapan.

Di antaranya ada jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi.

Selengkapnya, simak jadwal SPMB Jakarta 2026 jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB hingga SLB di bawah ini.

Jadwal Pendaftaran Jenjang PAUD

1. Tahap 1

Pendaftaran: 15 dan 17-18 Juni 2026

Pengumuman: 19 Juni 2026

Daftar ulang: 20 dan 22 Juni 2026

2. Tahap 2

Pendaftaran: 23-25 Juni 2026

Pengumuman: 26 Juni 2026

Daftar ulang: 27 dan 29 Juni 2026

Jadwal Pendaftaran Jenjang SD

Jalur Afirmasi Prioritas Pertama (bagi penerima manfaat panti sosial dan anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19: 15 Juni - 8 Juli 2026.

Jalur Afirmasi Prioritas Pertama, anak penyandang disabilitas: 15 dan 17 - 18 Juni 2016.

Jalur Afirmasi Prioritas Kedua (bagi pemegang Kartu Anak Jakarta): 22 - 24 Juni 2026

Jalur Prestasi Akademik dan Non-Akademik: 15 dan 17-18 Juni 2026

Jalur Domisili: 29 Juni - 1 Juli 2026

Jalur Mutasi: 15 - 30 Juni 2026

Tahap Kedua: 6 -7 Juli 2026

Jadwal Pendaftaran Jenjang SMP

Jalur Afirmasi Prioritas Pertama: 15 Juni - 1 Juli 2026

Jalur Afirmasi Prioritas Pertama (anak penyandang disabilitas): 15 dan 17 - 18 Juni 2026

Jalur Afirmasi Prioritas Kedua: 22 - 24 Juni 2026

Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik: 15 dan 17 - 18 Juni 2026

Jalur Domisili: 29 Juni - 1 Juli 2026

Jalur Mutasi: 15 - 30 Juni 2026

Tahap Kedua: 6 - 7 Juli 2026

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Jadwal Pendaftaran Jenjang SMA

Jalur Afirmasi Prioritas Pertama: 15 Juni - 1 Juli 2026

Jalur Afirmasi Prioritas Pertama (bagi anak penyandang disabilitas): 15 dan 17 - 18 Juni 2026

Jalur Afirmasi Prioritas Kedua: 22 - 24 Juni 2026

Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik: 15 dan 17 - 18 Juni 2026

Jalur Domisili: 29 Juni - 1 Juli 2026

Jalur Mutasi: 15 - 30 Juni 2026

Tahap Kedua: 6 - 7 Juli 2026

Jadwal Pendaftaran Jenjang SMK

Jalur Afirmasi Prioritas Pertama: 15 Juni - 1 Juli 2026

Jalur Afirmasi Prioritas Pertama (anak penyandang disabilitas): 15 dan 17 - 18 Juni 2026

Jalur Afirmasi Prioritas Kedua: 22 - 24 Juni 2026

Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik: 15 dan 17 - 18 Juni 2026

Jalur Mutasi: 15 - 30 Juni 2026

Tahap Kedua: 6 - 7 Juli 2026

Jadwal Pendaftaran Jenjang SLB

Pendaftaran tahap 1: 15 dan 17-19 Juni 2026

Pengumuman: 20 Juni 2026

Daftar ulang: 22-23 Juni 2026

Jadwal Pendaftaran Jenjang SKB

Pendaftaran tahap 1: 6-10 Juni 2026

Pendaftaran tahap 2: 15-17 Juni 2026

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Informasi lebih lanjut mengenai SPMB Jakarta 2026 dapat dilihat pada laman disdik.jakarta.go.id atau pantau melalui akun Instagram resmi @disdikjakarta.

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)