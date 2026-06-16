Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 258-259: Your Turn

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 258-259 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 258-259 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

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Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 258-259

What would be the title of your descriptive text?

The answer:

A solar-powered shop managed by a professional core team and global volunteers.

What is the name of your charity shop?

Rekomendasi Untuk Anda

The answer:

The Eco-Haven Emporium.

How do you run the charity shop?

The answer:

I run the charity shop as a 100 persen solar-powered, zero-waste boutique.

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Operationally, it is managed by a core team of fair-wage professionals alongside an international network of volunteers who are provided with community housing. We combine premium retail curation with automated, 24/7 donation drop-offs to keep the store running smoothly and sustainably.

What time does it open and close?

The answer:

The Eco-Haven Emporium opens at 9:00 AM and closes at 9:00 PM daily.

Description 1:

Write the main idea of the first paragraph.

The answer: