SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Ringkasan Berita: Pendaftaran SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi dibuka mulai 15-17 Juni 2026.

Batas maksimal daya tampung jalur afirmasi adalah 25 persen.

Calon Murid Baru dapat memilih maksimal tiga Satuan Pendidikan (Sekolah).

TRIBUNNEWS.COM - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Malang jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2026/2027 resmi dibuka.

Ada empat jalur SPMB SMP Kota Malang 2026, salah satunya yaitu Jalur Afirmasi.

SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal.

Batas maksimal daya tampung jalur afirmasi jenjang SMP adalah 25 persen dengan ketentuan 20 persen bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan lima persen bagi penyandang disabilitas serta tidak lebih dari dua ketunaan ringan.

Bagi calon murid baru yang mengalami hambatan berat diarahkan untuk mendaftar ke Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).

Pendaftaran SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi dibuka mulai 15-17 Juni 2026.

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Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id/.

Calon Murid Baru dapat memilih maksimal tiga Satuan Pendidikan (Sekolah).

Persyaratan SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi

Persyaratan SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi sebagai berikut:

Warga Kota Malang, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) minimal terbit 1 tahun sebelum pendaftaran, serta KIA (jika ada). Jika KK kurang dari 1 tahun karena perubahan anggota keluarga, tetap bisa digunakan dengan melampirkan Kartu Keluaraga (KK lama) jika Calon Murid Baru berstatus anak kandung. Usia maksimal 15 tahun per 1 Juli 2026, dibuktikan dengan akta kelahiran. Berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas.

Bukti keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:

- Terdaftar pada website: https://pdktsam.malangkota.go.id/pencarian-data

- Terdaftar pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dengan melakukan akses pada https://cekbansos.kemensos.go.id dan mencetak Surat Keterangan Nasional (DTSEN) dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang.

- Penerima PIP (Program Indonesia Pintar) dibuktikan dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar).

- Terdaftar pada website: https://pdktsam.malangkota.go.id/pencarian-data - Terdaftar pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dengan melakukan akses pada https://cekbansos.kemensos.go.id dan mencetak Surat Keterangan Nasional (DTSEN) dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang. - Penerima PIP (Program Indonesia Pintar) dibuktikan dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Bagi Penyandang Disabilitas harus Memiliki kartu disabilitas dari Kemensos atau Surat keterangan dokter/dokter spesialis.

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Tata Cara Pendaftaran SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi

Simak tata cara pendaftaran SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi di bawah ini.

Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Akses laman laman https://kotamalang.spmb.id; Isi formulir daring yang telah disediakan; Unggah Kartu Keluarga dan akta kelahiran; dan Unggah Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang atau KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Afirmasi Penyandang Disabilitas

Akses laman https://kotamalang.spmb.id; Isi formulir daring yang telah disediakan; Unggah Kartu Keluarga dan akta kelahiran; dan Unggah kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/Surat Keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

Tata Cara Seleksi SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi

Berikut tata cara seleksi SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi:

Bagi Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju diurutkan dari jarak terdekat ke yang paling jauh; dan

Bagi Afirmasi Penyandang Disabilitas diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju diurutkan dari jarak terdekat ke yang paling jauh tanpa membedakan ketunaan/kekhususannya.

Jadwal SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi

Cermati jadwal SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi di bawah ini.

Pendaftaran: 15-17 Juni 2026

Pengumuman: 19 Juni 2026

Daftar Ulang: 19-20 Juni 2026

Informasi lebih lanjut mengenai SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Afirmasi dapat dilihat pada laman kotamalang.spmb.id.

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)