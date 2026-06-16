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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 128 Kurikulum Merdeka, Section 5: Worksheet 3.20

Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 128 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 5 pada Worksheet 3.20.

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Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 128 Kurikulum Merdeka, Section 5: Worksheet 3.20
WartaKotalive.com/angga bhagya nugraha
SOAL DAN JAWABAN - Siswa tengah mengerjakan soal Bahasa Indonesia dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMPN 1, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014). Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 128 pada tugas Worksheet 3.20. 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 128 Kurikulum Merdeka pada Chapter 3 memiliki judul Home Sweet Home.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 128 terdapat tugas Section 5 - Fun Time: The Opposite pada Worksheet 3.20.

Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 128 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 128 pada tugas Worksheet 3.20 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah. 

Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 128.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 128

Section 5 - Fun Time: The Opposite

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 181 182 Kurikulum Merdeka, Section 6

Worksheet 3.20

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Look at the sticker signs in Worksheet 3.18 to complete the table below.

You can also use your own words to fill in the table. 

Number one has been done for you

Kunci Jawaban:

-Sticker Good- 

1. Put dirty clothing in a basket

2. Flush toilet after using 

3. Use the trash can 

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Tags:
kunci jawaban
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7
Bahasa Inggris
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