Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 128 Kurikulum Merdeka, Section 5: Worksheet 3.20

TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 128 Kurikulum Merdeka pada Chapter 3 memiliki judul Home Sweet Home.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 128 terdapat tugas Section 5 - Fun Time: The Opposite pada Worksheet 3.20.

Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 128 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 128 pada tugas Worksheet 3.20 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 128.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 128

Section 5 - Fun Time: The Opposite

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Worksheet 3.20

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Look at the sticker signs in Worksheet 3.18 to complete the table below.

You can also use your own words to fill in the table.

Number one has been done for you

Kunci Jawaban:

-Sticker Good-

1. Put dirty clothing in a basket

2. Flush toilet after using

3. Use the trash can