Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.23
Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 2 pada Worksheet 3.23.
Penulis:
Indah Aprilin Cahyani
Editor:
Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 Kurikulum Merdeka pada Chapter 3 memiliki judul Home Sweet Home.
Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 terdapat tugas Section 2 - Reading pada Worksheet 3.23.
Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 pada tugas Worksheet 3.23 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.
Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132.
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132
Section 2 - Reading
Worksheet 3.23
c. Look at the pictures below and identify the words for the pictures.
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Kunci Jawaban:
1. Paper
2. Plastic
3. Cardboard
4. Metal
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5. Fabric
6. Foodscrap
7. Leaves
8. Plants
9. Soil
*) Disclaimer:
- Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin)