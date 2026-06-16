Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.23

TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 Kurikulum Merdeka pada Chapter 3 memiliki judul Home Sweet Home.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 terdapat tugas Section 2 - Reading pada Worksheet 3.23.

Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 pada tugas Worksheet 3.23 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132

Section 2 - Reading

Worksheet 3.23

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c. Look at the pictures below and identify the words for the pictures.

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Kunci Jawaban:

1. Paper

2. Plastic

3. Cardboard

4. Metal

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5. Fabric

6. Foodscrap

7. Leaves

8. Plants

9. Soil

*) Disclaimer:

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)