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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.23

Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 2 pada Worksheet 3.23.

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zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.23
TribunJabar.id/GANI KURNIAWAN
SOAL DAN JAWABAN - Siswa mengerjakan soal Bahasa Indonesia lewat komputer saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Alfa Centauri, Jalan Palasari, Kota Bandung, Senin (9/5/2016). Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132 pada tugas Worksheet 3.23. 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 Kurikulum Merdeka pada Chapter 3 memiliki judul Home Sweet Home.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 terdapat tugas Section 2 - Reading pada Worksheet 3.23.

Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132 pada tugas Worksheet 3.23 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah. 

Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 132.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132

Section 2 - Reading

Worksheet 3.23

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c. Look at the pictures below and identify the words for the pictures.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 131 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.22

Kunci Jawaban:

1. Paper

2. Plastic

3. Cardboard

4. Metal

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 Kurikulum Merdeka, Worksheet 3.24, Chapter 3

5. Fabric

6. Foodscrap

7. Leaves

8. Plants

9. Soil

*) Disclaimer:

  • Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
  • Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)

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Tags:
Kurikulum Merdeka
Kunci Jawaban Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Kelas 7
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