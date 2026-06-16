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Penerimaan Siswa Baru

SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Pendaftaran SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi dibuka mulai 15-17 Juni 2026, cek syarat dan cara daftarnya.

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Penulis: Nurkhasanah
zoom-in SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya
Laman SPMB Kota Malang
PENERIMAAN MURID BARU - Tampilan laman SPMB Kota Malang 2026. Pendaftaran SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi dibuka mulai 15-17 Juni 2026, cek syarat dan cara daftarnya. 
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Ringkasan Berita:
  • Pendaftaran SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi dibuka mulai 15-17 Juni 2026.
  • Calon Murid Baru dapat memilih maksimal tiga Satuan Pendidikan (Sekolah).
  • Tata cara seleksinya diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju dari jarak terdekat ke yang paling jauh.

TRIBUNNEWS.COM - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Malang jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2026/2027 resmi dibuka. 

Ada empat jalur SPMB SMP Kota Malang 2026, salah satunya yaitu Jalur Mutasi. 

SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi diperuntukkan bagi Calon Murid Baru domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Batas maksimal daya tampung jalur mutasi orang tua/wali sebanyak lima persen dari pagu masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan tiga persen untuk perpindahan tugas orang tua/wali dan dua persen bagi anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Pendaftaran SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi dibuka mulai 15-17 Juni 2026.

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmb.id/

Calon Murid Baru dapat memilih maksimal tiga Satuan Pendidikan (Sekolah).

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Tata cara seleksi SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju dari jarak terdekat ke yang paling jauh.

Persyaratan SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi

Persyaratan SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi sebagai berikut:

  1. Usia maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2026, dibuktikan dengan akta kelahiran.
  2. Sudah lulus SD/MI/sederajat atau menyelesaikan kelas 6, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidika Asal.
  3. Jika pindah karena tugas orang tua/wali:
    • Ada surat penugasan dari instansi/lembaga/BUMN/BUMD (maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran)
    • Ada surat keterangan pindah domisili dari pejabat berwenang
    • Melampirkan Kartu Keluarga (KK)
  4. Untuk anak pendidik/tenaga kependidikan:
    • Ada surat penugasan orang tua/wali sebagai pendidik/tenaga kependidikan
    • Melampirkan Kartu Keluarga (KK)

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Tata Cara Pendaftaran SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi

Tata cara pendaftaran SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi:

  1. Akses laman laman https://kotamalang.spmb.id;
  2. Isi formulir daring yang telah disediakan;
  3. Unggah Kartu Keluarga dan akta kelahiran;
  4. Unggah surat kepindahan/mutasi orang tua maksimal 1 (satu) tahun dari Instansi/Lembaga Pemerintah dan atau BUMN/BUMD; dan
  5. Unggah surat penugasan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Jadwal SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi

Cermati jadwal SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi di bawah ini.

  • Pendaftaran: 15-17 Juni 2026
  • Pengumuman: 19 Juni 2026
  • Daftar Ulang: 19-20 Juni 2026

Informasi lebih lanjut mengenai SPMB SMP Kota Malang 2026 Jalur Mutasi dapat dilihat pada laman kotamalang.spmb.id.

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)

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Tags:
SPMB
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