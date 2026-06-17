Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 272: Section 2 Listening

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 272 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 272 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

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Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 272

1. What is the school project about?

The answer:

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Writing a short biography of a famous person in the pocket book.

2. Who was Amelia Earhart?

The answer:

She was the first female American aviator who flew across the Atlantic Ocean.

3. What is Andre going to write in his pocket book?

The answer:

The biography of Ki Hajar Dewantara.

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4. Who was Ki Hajar Dewantara?