Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Citaloka Fest
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 02:00 WIB
France
Prancis
3 - 1
Senegal
Senegal
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 05:00 WIB
Iraq
Irak
1 - 4
Norway
Norwegia
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 08:00 WIB
Argentina
Argentina
3 - 0
Algeria
Aljazair
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 11:00 WIB
Austria
Austria
Live
Jordan
Yordania
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 275: Section 2 Listening

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 275 tentang Embrace Yourself. Siswa diminta membaca teks sebelum mengisi jawaban.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Nuryanti
zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 275: Section 2 Listening
TribunJabar.id/GANI KURNIAWAN
SISWA SMP - Siswa mengerjakan soal Bahasa Indonesia lewat komputer saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Alfa Centauri, Jalan Palasari, Kota Bandung, Senin (9/5/2016). Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 275 Kurikulum Merdeka. 
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 275 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 275 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 189, 190, 191 Uji Kompetensi Pilihan Ganda

Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 275

1. What was the irst thing that Galang should do to search information from the internet?

The answer:

Rekomendasi Untuk Anda

Go to a search engine

2. Where did Galang type the information that he is looking for?

The answer:

In the search bar

3. What did Galang do after he typed the information that he was looking for?

The answer:

He pressed the enter button.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 233-234: Reading

4. Who was the person that Galang wanted to search from the internet?

The answer:

B. J. Habibie

5. What would Galang do after the search engine showed the search results?

The answer:

He would choose one of the results.

*) Disclaimer:

Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, sebaiknya siswa sudah mengerjakan sendiri soal-soal tersebut.

(Tribunnews.com/Mohay)

Sesuai Minatmu
Detik-detik Kepala Mahasiswi Ditembak Mantan Pacar di Samarinda, Motif Sakit Hati Diputuskan Korban
Regional
Detik-detik Kepala Mahasiswi Ditembak Mantan Pacar di Samarinda, Motif Sakit Hati Diputuskan Korban
Habisi Pacar yang Hamil 3 Bulan, Remaja di Ogan Ilir Sumsel Dijerat Pasal Berlapis
Regional
Habisi Pacar yang Hamil 3 Bulan, Remaja di Ogan Ilir Sumsel Dijerat Pasal Berlapis
Sosok TH, Diduga Pelaku Penyekapan Perempuan Bandung selama 3 Tahun, Pernah Bertemu Keluarga Korban
Regional
Sosok TH, Diduga Pelaku Penyekapan Perempuan Bandung selama 3 Tahun, Pernah Bertemu Keluarga Korban
Tags:
Evergreen
kunci jawaban
Bahasa Inggris
Kelas 9
Kurikulum Merdeka
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Budiman Sudjatmiko Buka Suara seusai Digeruduk Mahasiswa di UGM, Klaim Nyaris Dipukul: Saya Selamat!
Budiman Sudjatmiko Buka Suara seusai Digeruduk Mahasiswa di UGM, Klaim Nyaris Dipukul: Saya Selamat!
Berita Populer
Berita Terkini
Atas