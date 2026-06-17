Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 275: Section 2 Listening

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 275 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 275 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

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Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 275

1. What was the irst thing that Galang should do to search information from the internet?

The answer:

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Go to a search engine

2. Where did Galang type the information that he is looking for?

The answer:

In the search bar

3. What did Galang do after he typed the information that he was looking for?

The answer:

He pressed the enter button.

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4. Who was the person that Galang wanted to search from the internet?

The answer:

B. J. Habibie

5. What would Galang do after the search engine showed the search results?

The answer:

He would choose one of the results.

*) Disclaimer:

Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, sebaiknya siswa sudah mengerjakan sendiri soal-soal tersebut.

(Tribunnews.com/Mohay)