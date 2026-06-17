Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 136 Kurikulum Merdeka, Section 4: Worksheet 3.26

TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 136 Kurikulum Merdeka pada Chapter 3 memiliki judul Home Sweet Home.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 136 terdapat tugas Section 4 - Language Focus pada Worksheet 3.26.

Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 136 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 136 pada tugas Worksheet 3.26 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 136.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 136

Section 4 - Language Focus

Worksheet 3.26

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c. Match the imperative sentence with each picture.

Kunci Jawaban:

1. g

2. d

3. c

4. f

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5. a

6. h

7. b

8. e

*) Disclaimer:

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)