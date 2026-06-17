Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 136 Kurikulum Merdeka, Section 4: Worksheet 3.26
Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 136 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 4 pada Worksheet 3.26.
Penulis:
Indah Aprilin Cahyani
Editor:
Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 136 Kurikulum Merdeka pada Chapter 3 memiliki judul Home Sweet Home.
Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 136 terdapat tugas Section 4 - Language Focus pada Worksheet 3.26.
Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 136 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 136 pada tugas Worksheet 3.26 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.
Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 136.
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 136
Section 4 - Language Focus
Worksheet 3.26
c. Match the imperative sentence with each picture.
Kunci Jawaban:
1. g
2. d
3. c
4. f
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5. a
6. h
7. b
8. e
*) Disclaimer:
- Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin)